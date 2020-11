Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Lepomäki tuo Uuden Suomen Puheenvuoron blogissaan esiin rikostilastoja, jossa hän muistuttaa rikollisuuden vähentyneen Suomessa trendinomaisesti. Tämä koskee myös nuorten tekemiä henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia.

”Nuorten tekemien henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten lukumäärä on ollut 10 vuoden ajan tuntuvassa laskussa. Helsingissä pahoinpitelyiden lukumäärä on puolittunut vuoden 2011 huipusta ja on nyt alhaisempi kuin vuosituhannen alussa”, Lepomäki kirjoittaa.

Hän ottaa Suomi ei ole luhistumassa jengiväkivaltaan -kirjoituksellaan osaa Helsingin Sanomien nostamaan keskusteluun 100–150:stä väkivaltaisesti oirehtivasta nuoresta, joista valtaosalla on lehden mukaan ulkomaalaistausta.

”Ulkomaalaistaustaisten rikosepäilyt ovat vähentyneet viimeisen 10 vuoden aikana 26 prosenttia ja suomalaistaustaisten 14 prosenttia. Ulkomaalaistaustaisten ihmisten väkivallassa myös uhri on pääsääntöisesti ulkomaalaistaustainen”, Lepomäki listaa.

Uusi Suomi on lähestynyt tänään samaa aihetta tilastoin ja tutkimuksin. Jutussa on siteerattu myös Lepomäen puoluetovereiden, puheenjohtaja Petteri Orpon ja kansanedustaja Kari Tolvasen, kommentteja aiheesta.

