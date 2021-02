Hallituksen näkemyksen mukaan tulossa oleva ravintolasulku edellyttää poikkeusolojen julistamista, vaikka valmiuslakia ei otetakaan käyttöön. Näin oikeusministeriön virkamiehet ovat arvioineet hallitukselle, kertoivat pääministeri Sanna Marin (sd) ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) tiedotustilaisuudessa.

”Tulemme ottamaan käyttöön poikkeusolojen lainsäädäntöä, perustuslain 23 pykälän mukaisesti. Olemme eilen kuulleet selvityksen myös oikeusministeriön kansliapäälliköltä tästä tilanteesta, ja oikeusministeriö katsoo, että perustuslain 23 pykälän mukaiseen menettelyyn on sisällytettävä se, että meillä on poikkeusolot käytössä”, Marin sanoi.

Esimerkiksi professori Martin Scheinin on tulkinnut, ettei poikkeusolojen toteamista tarvita ravintoloiden sulkemiseksi, sillä sulkutoimi tehdään suoraan perustuslain, ei valmiuslain nojalla.

Pääministeri Marinin mukaan hallituksen kuulema oikeusministeriön arvio on se, että perustuslain 23 pykälän mukaiseen menettelyyn on sisällytettävä se, että poikkeusolot on mukana.

Marin huomioi tiedotustilaisuudessa myös Scheininin esittämän tulkinnan. Hallituksen mukaan kyse on kokonaisvaltaisesti yhteiskuntaa koskettavasta asiasta ja myös perusoikeuksista, jonka vuoksi poikkeusolojen toteaminen on perusteltua.

”Pidän sitä hyvin perusteltuna, että kun kyse on poikkeuksellisten valtuuksien käytöstä, kaikki keskeiset instituutiot ovat edustettuina: niin valtioneuvosto, tasavallan presidentti kuin eduskunta. Osa oikeusoppineista on esittänyt sellaisia arvioita, että olisi ehkä mahdollista hyödyntää perustuslain 23 pykälää myös ilman poikkeusolojen toteamista. Tämä ei ole se arvio, jonka me olemme saaneet, vaan meidän arviomme on se, että poikkeusolot olisi otettava tällöin käyttöön”, Marin sanoi.

”Perustuslaissa 23 pykälän otsikko on seuraava: ’Perusoikeudet poikkeusoloissa’. Ja valmiuslaissa taas todetaan, missä tilanteissa poikkeusoloja voidaan todeta. Tässä hallitus nojaa vahvasti siihen asiantuntijuuteen, joka on oikeusministeriössä”, oikeusministeri Henriksson.

”Se ei minusta ole ongelma, jos yritetään noudattaa lakia.”

Valmiuslain toimia ei nyt oteta käyttöön, mutta Marin ja tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) sanovat, ettei myöskään valmiuslain toimia voida sulkea pois tulevaisuudessa.

Hallitus ja tasavallan presidentti ovat valmiita toteamaan poikkeusolot. Hallitus on tuomassa eduskuntaan esityksen ravintoloiden sulkemisesta perustuslain 23 pykälän nojalla. Myös yleinen sulkutila tulee maaliskuussa Suomeen. Molemmat toimet koskevat kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueita.