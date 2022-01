Yhtiön kokonaisvelka on noin 300 miljardia yhdysvaltain dollaria.

Kauppa pahasti velkaantuneen kiinalaisen kiinteistökehitysyhtiö Evergranden osakkeilla jatkui tiistaina Hongkongin pörssissä kauppapäivän toisella puoliskolla. Yhtiön julkaiseman tiedotteen mukaan se oli saanut huomautuksen 30. joulukuuta liittyen sen Hainanin saarelle rakennuttamiin asuinrakennuksiin.

Yhtiön mukaan asia koskee vain 39:ää sen rakennuttamaa asuinrakennusta Kiinan eteläpuolella sijaitsevalle saarelle. Yhtiö tiedotti myös, että sen likviditeettitaso on edelleen hyvä ja se kommunikoi aktiivisesti velkojiensa kanssa.

Yhtiön osakkeen hinta nousi kaupankäynnin alettua jopa 10 prosenttia ja päätyi sen jälkeen noin 2,5 prosentin alamäkeen. Myös muiden kiinalaisten kiinteistökehitysyhtiöiden osakkeet nousivat tiedon kaupankäynnin jatkumisesta tultua julki. Tieto otettiin rauhallisesti vastaan Aasian päämarkkinoilla.

Tammikuussa erääntyvät miljardivelat

Kaupankäynti Evergranden osakkeilla keskeytettiin yhtäkkiä Hongkongin pörssissä maanantain kauppapäivän ensimmäisinä tunteina. Yhtiö ei tuolloin kommentoinut syytä kaupankäynnin keskeyttämiseen.

Kiinalaismedia Cailin raportoi lauantaina, että Evergrande on määrätty purkamaan kymmenessä päivässä 39 rakennusta Kiinan eteläpuolella sijaitsevalta Hainanin saarelta. Saaren paikallishallinto tiedotti sunnuntaina, että rakennusluvat kyseisiin rakennuksiin on hankittu laittomasti. Toistaiseksi markkinoilla ei ole tietoa siitä, mikä rakennusten purkuaikataulu on.

Evergranden ja toisen kiinteistökehitysyhtiö Kaisa Groupin pelkästään tammikuussa erääntyvien joukkovelkakirjalainojen yhteissumma on Bloombergin analyysin mukaan 1,66 miljardia dollaria. Muilla kiinteistökehitysyhtiöillä velkaa erääntyy tammikuun aikana yhteensä 234 miljoonan dollarin edestä.

Uutistoimisto Bloombergin analyysin mukaan sektorilla toimivilla eri yrityksillä erääntyy vuoden 2022 tammikuun aikana maksettavia yhteensä 197 miljardin dollarin edestä. Maksut koostuvat joukkovelkakirjalainoista, kuponkikoroista ja palkanmaksuista miljoonille työntekijöille. Uutistoimiston analyysin mukaan yhtiöillä ei ole juuri mahdollisuuksia hankkia lisärahoitusta.

