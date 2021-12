Teollisuusliitto kertoo tänään jättäneensä lakkovaroituksen Teknologiateollisuuden työnantajat ry:lle.

Teollisuusliiton mukaan osapuolten välinen erimielisyys liittyy palkankorotuksiin. Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan lakkovaroituksen jättämiselle ei ollut vaihtoehtoja, sillä neuvottelut ovat jo pidemmän aikaa jumittaneet paikoillaan.

”Työnantajapuoli on keskittynyt tekosyiden keksimiseen ja ajan haaskaukseen. Teollisuusliitto on mitoittanut palkankorotusvaatimuksensa kansantalouden mittareiden mukaan. Työntekijöiden on saatava oma osuutensa kasvusta ja yhteisestä hyvästä”, Aalto sanoo tiedotteessa.

Työnantajapuolen tarjoukset heikentäisivät Teollisuusliiton mukaan teollisuuden työntekijöiden ostovoimaa merkittävästi. Teollisuusliiton näkemyksen mukaan tulevan palkkaratkaisun on oltava ostovoimaa vahvistava.

Lakkovaroitus koskee yhteensä lähes 300 toimipaikkaa teknologiateollisuudessa ja malmikaivosten sopimusaloilla.

Toimipaikkakohtaisten lakkovaroitusten lisäksi Teollisuusliitto kertoo julistavansa koko teknologiateollisuuden ja malmikaivosten toimialoille ylityökiellon. Toimipaikkakohtaiset lakot sekä koko toimialoja koskevat ylityökiellot ovat voimassa 14.1.2022 – 23.1.2022 välisellä ajalla.

Teollisuusliiton mukaan ylityökielto ja toimipaikkakohtaiset työnseisaukset eivät kuitenkaan koske hätätyötä eivätkä sellaista työtä, joka on välttämätöntä hengen ja terveyden turvaamisen kannalta.

Teknologiateollisuuden ja malmikaivosten sopimusalat siirtyivät sopimuksettomaan tilaan joulukuun alusta. Neuvottelut Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n välillä kariutuivat tuloksettomina tämän viikon maanantaina.

Lakkovaroituksen alaisissa toimipaikoissa työskentelee yhteensä yli 40 000 sopimusten piirissä olevaa työntekijää.