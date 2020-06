Vihreiden kansanedustaja Noora Koponen sanoo Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -sarjan haastattelussa, että koronaepidemiasta on saatu arvokasta oppia sote-uudistusta ajatellen.

”Korona on opettanut meille paljon siitä, miten haavoittuva järjestelmämme on tällä hetkellä, kuinka sekaisin se meni tällaisesta viruksesta. Toki tämä ei ollut mikään pieni asia. Peruspalvelut ovat olleet heikoissa kantimissa, koska kun siellä on lähdetty henkilöstöä siirtämään paikasta toiseen, järjestelmä ei ole pystynyt millään tavalla mukautumaan. Kaikki asiat on haettu niin sanotusti eri luukuilta, niin voisi melkein puhua täydellisestä alasajosta tiettyjen palveluiden kohdalla. On ehdottomasti otettava tästä opiksi, kun sotea lähdetään organisaatiotasolla suunnittelemaan”, eduskunnan sote-valiokunnassa istuva Koponen sanoo.

Katso Koposen videohaastattelu (juttu jatkuu videon alla):

”Kunnissa on ollut akuutti priorisointi, että saadaan henkilöstöä sinne, mihin odotettiin koronapotilaita. Kunnilla meni vähän kaikki sekaisin, kun sitä yritettiin priorisoida”, hän pohtii.

Koponen vahvisti vastikään lähtevänsä ehdolle kuntavaaleihin 2021. Luvassa onkin vaalivuosi toisensa perään, kun maakuntavaaleja kaavaillaan vuodelle 2022 ja seuraavat eduskuntavaalit ovat vuonna 2023. Koponen pitää omaa maakuntavaaliehdokkuuttaan ”realistisena vaihtoehtona”, mutta ehdokkuusharkinnan aika ei ole vielä.

Koponen on espoolaisvaltuutettu, ensimmäisen kauden kansanedustaja ja omaishoitaja. Koponen nousi valtakunnan tietoisuuteen pitäessään autistisen Nuutti-poikansa puolia. Nyt hän pitää tuoreena kansanedustajana erityistukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä asiaa eduskunnassa esillä.

