Hallitusneuvotteluissa on käsitelty viinien myynnin vapauttamista ruokakauppoihin. Se on erityisesti kokoomuksen toive.

Hallitusneuvotteluihin osallistuvista puolueista perussuomalaiset ei ole ottanut virallista kantaa asiaan, mutta puolueessa on kansanedustajia, jotka suhtautuvat asiaan sallivasti. Eduskunnan varapuhemies ja kansanedustaja Juho Eerola (ps) kommentoi tammikuussa Ylelle, että viinien myynti ruokakaupoissa on tätä päivää.

HS:n mukaan kristillisdemokraatit kriisiytti neuvottelut alkuviikosta, ja alkoholipolitiikassa päädyttiin hallituksenmuodostaja Petteri Orpon (kok) sanoin ”juntturaan”.

Tänään keskiviikkona RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson ja Orpo antoivat tiedotustilaisuudessa viestin, että alkoholipolitiikasta on löytynyt sopu.

Sen yksityiskohdat ovat kuitenkin hämärän peitossa.

Kristillisdemokraatit ei ole ainoa vastustaja

Hallitusneuvotteluissa on ollut esillä myös Alkon monopoliasemaan puuttuminen. Suomalaiset viranomaistahot, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sekä sosiaali- ja terveysministeriö (STM), puolestaan ovat kannanotoissaan suoraan kytkeneet Alkon monopoliaseman murtumisen viininmyynnin vapauttamiseen.

On selvää, että kristillisdemokraatit suhtautuu Alkon monopolin purkamiseen ja viinien myyntiin ruokakaupoissa jyrkän kielteisesti.

”Viinien myynti ruokakaupassa lisäisi alkoholin saatavuutta kun nykyisten noin 370 Alkon sijaan myymälöitä olisi erilaiset kioskit mukaan lukien ainakin 5 000. Mitä enemmän alkoholia on saatavilla, sitä enemmän syntyy haittoja. Lisäksi mukana tulisivat myös väistämättä väkevät viinat ja muut viiniä vahvemmat juomat”, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah totesi Ylen kyselyssä.

Kristillisdemokraatit ei kuitenkaan ole ainoa taho hallitusneuvotteluissa, jolle viinien tuominen ruokakauppoihin ei käy. RKP:ssä kysymys jakaa puoluetta, ja puheenjohtaja Henriksson ei Ylen kyselyn perusteella halua viinejä ruokakauppoihin.

”Alkon monopolista ei tule luopua. Tähän löytyy monta syytä, kansanterveys on yksi painava syy. Kauppaverkosto on verraten laaja ja valikoima on hyvä”, Henriksson totesi.

