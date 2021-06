Vihreiden europarlamentaarikko ja entinen puheenjohtaja Ville Niinistö kommentoi blogissaan puolueen kokemaa vaalitappiota.

Vihreät menetti kuntavaaleissa 1,9 prosenttiyksikköä kannatustaan viime kuntavaaleista ja saavutti 10,6 prosentin kannatuksen.

”Vihreät hävisi kuntavaalit. Se on syytä sanoa: avoimesti, selkeästi ja rehellisesti. Puolueen kannatus laski yli 15 % viime kuntavaaleista ja valtaosassa kunnista johdonmukaisesti. Vihreille kuntavaalit olivat tärkeä muistutus: äänestäjien tuki on vaaleissa ansaittava”, Niinistö kirjoittaa.

Hänen mukaansa vaalitappion myötä vihreillä on peiliin katsomisen paikka ja pohdittava, missä asioissa puolue on epäonnistunut.

Niinistön mukaan esimerkiksi Helsingissä vihreät teki tällä vaalikaudella monta vuotta hyvää työtä koulujen rahoituksen lisäämiseksi ja varhaiskasvatuksen parantumiseksi.

”Sipilän hallituksen leikkaukset korvattiin kunnan omalla rahalla ja tilanne parani. Silti äänestäjille jäi mieleen tämän vuoden budjetin kiistely koulujen rahoista. Ei pitäisi olla epäselvää onko koulujen rahoitus turvattu vai ei. Vihreille arvopohjaisena, linja edellä -politiikkaa tekevälle puolueelle epäselvyys tällaisessa keskeisessä tavoitteessamme on hyvin haitallista. Äänestäjämme odottavat meiltä paljon. Tämä on vain yksi kunnista esille noussut esimerkki, niitä meidän on käytävä kriittisesti läpi”, Niinistö kirjoittaa.

Hän nostaa esiin myös kulttuurialan ahdingon, jota vihreät ei Niinistön mukaan ole osaltaan saanut ratkaistua.

”Emme myöskään pienyrittäjien ahdinkoa. Vihreiden on oltava kulttuurin, kestävän talouden, yrittäjyyden ja oikeudenmukaisuuden puolella. Selittely on yleensä huono tapa reagoida puutteisiin omassa toiminnassa, koska se voi vain kasvattaa äänestäjien ja puolueen välistä luottamuskuilua.”

Yksi syy vihreiden heikkoon menestykseen on Niinistön mukaan se, että ilmasto ja luonto eivät nousseet vaaliteemoiksi.

”Siitä meidän vihreiden on turha valittaa – tehtävämme on nostaa ne sinne. Jos media väittää puolueita ilmasto- ja luontotavoitteiltaan samanlaisiksi, on meidän tehtävämme haastaa niitä ja osoittaa erot sekä saavutuksemme äänestäjille. Samalla kun haastamme muita puolueita ilmasto- ja luontopolitiikassa, on meidän kyettävä osoittamaan, miksi ajamamme politiikka on laajasti suomalaisten arvojen ja yleisen edun mukaista.”

Niinistön mukaan vihreiden on oltava keskeinen toimija koko yhteiskunnan uudistamisesta ja liittouma poliittisen vasemmiston ja keskustan välillä.

”Olemme arvoliberaaleina, sivistykseen ja hyvinvointivaltion arvoihin nojaavana uudistusmielisenä liikkeenä kaikki lähempänä toisiamme kuin muita puolueita. Tällaisena puolueena vihreät voi herättää entistä enemmän luottamusta yhtaikaa punavihreässä feministisessä väessä kuin poliittisen keskustan arvoliberaaleissa talouspiireissä – sukupuoleen katsomatta.”

Niinistön mukaan vihreiden ongelma ei ole se, että sen talouslinja olisi ”siirtynyt vasemmalle”, vaan puolueen katoaminen lähes kokonaan talouskeskustelusta. Tässä asiassa vihreillä olisi hänen mukaansa parannettavaa.

"Olisi syytä saada esille vihreiden omaleimaista talousajattelua: hyvinvointiyhteiskuntaa, ihmisten tasa-arvoa ja köyhyyden vähentämistä edistävä makrotalouspolitiikka yhdistettynä yrittäjyysmyönteisyyteen, pro markkinat -ajatteluun, työperäisen maahanmuuton edistämiseen sekä investointeja vauhdittaviin TKI-panostuksiin ja tutkimukseen. Tässä olisi pelin rakentamisen paikka, josta niin suomalaiset työntekijät kuin työnantajat hyötyisivät.”

”On erikoista, että aikana, jolloin ajamastamme energiamurroksesta sekä ympäristöteknologiaan perustuvan työllisyyden nopeasta kasvusta on tullut valtavirtaa, ei vihreät ole saanut johtajuutta talouden tulevaisuuden keskustelussa”, Niinistö ihmettelee.

LUE MYÖS: