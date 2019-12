Suomen Yrittäjien kyselyn mukaan vain kahdeksassa prosentissa työnantajayrityksistä ja vain joka viidennessä työnantajaliiton jäsenyrityksessä on käytössä luottamusmiesjärjestelmä.

”Kysely osoittaa, että luottamusmiesjärjestelmä on rapautunut. Se on lähinnä suurimpien yritysten neuvottelujärjestelmä”, yrittäjäjärjestön toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi.

Työntekijät voivat valita edustajakseen myös luottamusvaltuutetun. Suomen Yrittäjien kyselyn mukaan tällaisia edustajia on yhdeksässä prosentissa työnantajayrityksistä. Pentikäisen mukaan on kiinnostavaa, että luottamusvaltuutettu on useammassa yrityksessä kuin luottamusmies.

”Luottamusvaltuutetun valintaan saavat osallistua kaikki, mutta luottamusmiehen valintaan vain kyseisen ammattiliiton jäsenet. Luottamusvaltuutettu on siis demokraattisemmin valittu kuin luottamusmies. Yrittäjien vahva kanta on se, että luottamusmies ei voi olla ainut osapuoli sopimiseen. Pitää olla mahdollisuus sopia myös luottamusvaltuutetun tai koko henkilöstön kanssa”, Pentikäinen sanoo.

Kyselyn perusteella iso joukko yrittäjiä on myös valmis vahvistamaan henkilöstön edustajan asemaa, jos se edistää paikallista sopimista: 37 prosenttia yrittäjistä hyväksyisi sen, että henkilöstön asemaa ja suojaa yrityksessä vahvistetaan, jotta paikallinen sopiminen etenisi. 33 prosenttia vastusti ajatusta ja 30 prosenttia ei osannut sanoa.

Samaan aikaan kysely osoittaa, että on yritykset haluavat sopia paikallisesti paljon nykyistä enemmän. Työnantajayrittäjistä 74 prosenttia kertoi sopineensa paikallisesti kaikkia työntekijöitä koskevista asioista. Mikroyrityksissä (alle 10 työntekijää) lähes kaikki sopimukset on tehty koko henkilöstön kanssa.

”Tämä on äärimmäisen vahva signaali siitä, että paikallisen sopimisen pitää olla mahdollista koko porukan kanssa”, Pentikäinen sanoo.

Yrittäjägallupin teki Kantar TNS Suomen Yrittäjien pyynnöstä. Kyselyyn vastasi 1007 yrittäjää eri puolilta Suomea. Tiedot kerättiin joulukuun 2019 kahden ensimmäisen viikon aikana.

