Sisäministeri Mari Rantanen (ps) uskoo, että Petteri Orpon (kok) hallitus pystyy jatkamaan kesän kohujen jälkeen.

”Itse lähden siitä, että hallitus jatkaa myös syyskuun jälkeen ja pitää kiinni siitä, että meidän ongelmat muun muassa taloudessa ei ole hävinneet mihinkään. Vaikeassakin tilanteessa pitäisi muistaa vastuunkanto”, hän kommentoi IS-TV:lle perussuomalaisten puoluekokouksen yhteydessä lauantaina.

Rantasen mukaan hallituksella on neuvoteltuna ”erinomainen” ohjelma, johon kaikki neljä puoluetta ovat sitoutuneet.

”Menneisyyttä ei voi muuttaa, tulevaisuus on ainoa, mitä voidaan muuttaa. En usko, että kukaan on hallituksessa sen takia, että halutaan olla hallituksessa, vaan kaikilla on mielessä Suomen tulevaisuus.”

Rantanen korostaa, että perussuomalaiset on sitoutunut hallitusohjelman toteuttamiseen.

”Siellä ei ole mitään rasistista, kiellettyä tai epäselvää.”

Sisäministerin mukaan eduskunnalle syksyllä annettavassa hallituksen tiedonannossa sitoudutaan siihen, että hallitus tekee politiikkaa, joka edistää tasa-arvoisuutta ja rasismin vastaista työtä.

”Minä en oikein tiedä mitä tässä pitäisi vielä tehdä, volttia en osaa hypätä. Olettaisin, että tämä tiedonanto lienee sellainen asiakirja, joka vahvistaa yhteistä sitoutumista.”

RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo STT:lle olevansa aika varma siitä, että RKP ei olisi lähtenyt hallitusneuvotteluihin perussuomalaisten kanssa, jos näiden rasistiset kirjoitukset olisivat olleet tiedossa. Henrikssonin mukaan RKP:n eduskunta¬ryhmä arvioi kokonaistilannetta. Tärkeässä roolissa Henrikssonin mielestä on hallituksen tuleva tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä Suomessa.

