Ruotsi mullisti rahapelaamisen sääntelyn vuoden alusta ja nyt yksityiset rahapeliyhtiöt saavat kilpailla entisten monopoliyhtiöiden kanssa laillisesti. Ehtona on, että ne toimivat valtion myöntämän toimiluvan mukaisesti. Lupia on jo 87 yhtiöllä ja valvova viranomainen on ehtinyt peruakin jo yhden.