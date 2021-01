Kaikki alkoi siitä, kun Helsingin pormestari, viime kuntavaaleissa valtavan äänivyöryn saanut Jan Vapaavuori ilmoitti marraskuun 2020 alussa yllättäen, ettei lähde ehdolle.

Helsingin kokoomuksessa alkoi armoton haku Vapaavuoren paikkaajaksi. Asian tärkeydestä puolueelle kertoi se, että myös puheenohtaja Petteri Orpo lähti itsekin etsintätalkoisiin.

Etsimisen kestäessä esiin on noussut useita nimiä. On ollut Ben Zyskowicziä, Jaana Pelkosta ja Alexander Stubbia, mutta yksi toisensa jälkeen he ovat tipauttaneet itse itsensä ulos laskuista.

Tänään kokoomuksen Verkkouutiset kertoi, ettei puolueen suosittu varapuheenjohtaja Elina Lepomäki lähde ehdolle kuntavaaleihin, vaikka olisi toisessa tilanteessa mielellään niin tehnytkin. Syyt ovat henkilökohtaiset.

”Avioeroni on vireillä. Henkilökohtainen kampanja on minulle lähiviikkoina mahdoton”, Lepomäki perustelee Verkkouutisille.

Näin myös espoolainen Lepomäki putoaa Helsingin pormestarispekulaatioista. Hän oli toki jo aiemminkin epäileväinen pormestarikisaan lähtemisen suhteen, mutta nyt tuli siis varmuus.

Lepomäki aikoo toki tehdä puolueen varapuheenjohtajana kaikkensa sen eteen, että kokoomus menestyisi huhtikuun vaaleissa. Se on kuitenkin eri asia kuin ehdolla oleminen ja äänien kerääminen.

Kun gallupeissa rynnivä perussuomalaiset nakertaa toisesta laidasta ja vihreät toisesta, on hyvin mahdollista, että kokoomus menettää edellisissä kuntavaaleissa saavuttamansa valtakunnallisen ykkössijan.

LUE MYÖS Perussuomalaiset löi pöytään epäilyttävän hurjan luvun

Siinä sivussa voi mennä myös Helsingin pormestarin paikka, ja puheenjohtaja Orponkin asema nousisi keskusteluun.

Näissä asetelmissa vihreät, kokoomus ja myös sdp taistelee varsin tasapäisesti Helsingin ykkösasemasta, ja vihreät on hienoinen ennakkosuosikki. Voittajaksi selvinnyt saa siis myös pormestarin viran itselleen seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

Kokoomuksen pelastajaksi Helsingissä on tarjolla tällä hetkellä selvimmin Kirsi Piha, joka oli takavuosina suosittu kaupunginvaltuutettu, kansanedustaja ja europarlamentaarikko, mutta vaihtoi poliitikon työt sittemmin viestintäbisnekseen. Koska hän tekee ratkaisunsa siitä, lähteekö ehdolle?

Kokoomuksen etsintätyöryhmän pitäisi joka tapauksessa tulla ulos pormestariehdokkaan kanssa aivan lähiaikoina.

Kirjoittaja on Uuden Suomen toimittaja.

LUE MYÖS: