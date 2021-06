Vihreiden kansanedustaja Emma Kari vaatii turkistarhauksen kieltoa määräajalla ja siirtymätukea tarhaajille, jotka luopuvat turkistarhauksesta vapaaehtoisesti määräajan puitteissa.

”Suomi on jäämässä eurooppalaisen kehityksestä jälkeen eläinsuojelun saralla. Turkistarhaus on kielletty jo monessa muussa Euroopan maassa. Viimeisimpänä Viro on päättänyt kieltää turkistarhauksen vuoden 2026 alusta lähtien. Suomessa jopa 70 prosenttia ihmisistä vastustaa nykymuotoista turkistarhausta, ja enemmistö hallituspuolueista on ilmoittanut kannattavansa alan kieltämistä. Silti kielto ei etene”, Kari sanoo tiedotteessa.

Viron parlamentti hyväksyi keskiviikkona lain, joka kieltää turkistarhauksen vuoden 2026 alusta lähtien. Viron päätös on jatkumoa alan loppumiselle Euroopassa. Norja kielsi turkistarhauksen vuonna 2019. Myös Tanska on kieltänyt kettutarhauksen. Ruotsissa kettutarhaus on loppunut lain tiukentamisen myötä.

”Alan heikko kannattavuus on pudonnut koronan myötä entisestään. Nyt olisi oikea hetki tarjota tarhaajille tukea tarhauksen lopettamiseen ja uuden alun löytämiseen. Tuottajia ei kuitenkaan saa jättää yksin ahdinkoon. Nyt olisi tarhaajienkin kannalta hyvä ratkaisu luoda heille muita tulevaisuudennäkymiä siirtymätuen avulla”, Kari sanoo.

Karin esittämä tarhaajille kohdistettu siirtymätuki voisi olla tukea uudelleenkouluttautumiseen tai uuden elinkeinon aloittamiseen.

”Ihmiset tahtovat, että eläimiä kohdellaan hyvin, ja muotitalo toisensa perään on päättänyt luopua turkiksista. Turkistarhaus ei ole enää tätä päivää. Eläimet eivät voi harjoittaa lajityypillistä käytöstään pienissä häkeissä. Kettu ei kuulu pieneen häkkiin, vaan luontoon”, Kari sanoo.

LUE SEURAAVAKSI: