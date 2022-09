Markkinaraati on hivenen erimielinen vuokra-asuntomarkkinoiden nykytilanteesta.

Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola ja Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Marina Salenius katsovat, että vuokra-asuntomarkkinoilla vallitsee nyt tasapainotila.

Metsolan mukaan vuokra-asunnoista oli hetkellisesti ylitarjontaa, mutta nyt kysyntää ja tarjontaa on markkinoilla suunnilleen yhtä paljon. Ainakaan suurimmissa kaupungeissa asuntoja ei varsinaisesti jää vuokraamatta, mutta vuokralaisilla on silti varaa valita, hän kuvaa.

”En ole 25 vuoden aikana nähnyt näin tasapainoista tilannetta vuokramarkkinoilla”, Metsola sanoo Markkinaraati-ohjelmassa.

Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus sanoo olevansa hiukan eri mieltä siitä, missä juuri nyt mennään. Hän näkee vuokra-asuntomarkkinoilla edelleen aika suurta ylitarjontaa ja markkinoilla poikkeuksellisen paljon vuokra-asuntoja, vaikka kysyntä nouseekin.

”Vuokramarkkinoilla näkyy tällaisia uusiakin ilmiöitä. Ammattimaiset asuntosijoittajat ovat tuoneet nettipalveluista tuttuja ’ensimmäinen kuukausi ilmaiseksi’ ’maksamme sähkön kolme kuukautta puolestasi’ -houkuttelutarjouksia.”

Mitä tapahtuu vuokrille?

Inflaatio laukkaa kovaa vauhtia, mutta antaako markkina lainkaan myöten asuntojen vuokrien korotuksille? Eipä juuri, vastaa Brotherus.

Fakta Markkinaraati Markkinaraadissa keskustellaan tällä viikolla siitä, millainen käänne asuntomarkkinoilla on käsillä. Kuinka paljon asuntojen hinnat voivat laskea? Entä miten käy vuokrille? Raadissa pohditaan myös, millaisia ovat asuntokaupan sudenkuopat. Mukana keskustelemassa ovat Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Marina Salenius, Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola ja Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus. Lähetyksen juontaa toimittaja Minna Karkkola. Katso kaikki Markkinaraati-lähetykset täältä.

Metsola on toista mieltä ja huomauttaa, että markkina on vaikeutunut. Nyt asuntosijoittaminen kysyy todellista osaamista, ja yksi asia on erityisen ratkaiseva.

”Oikeilla sijainneilla olevissa kysytyissä asunnoissa on hyvät mahdollisuudet siirtää inflaation vaikutuksia vuokriin, mutta on paljon sellaisia alueita pääkaupunkiseudullakin, joilla tuntuu, ettei ole mitään mahdollisuuksia siirtää niitä.”

Tyypillistä näille alueille on Metsolan mukaan se, että niille on rakennettu viime aikoina paljon, mutta palvelut ja julkiset liikenneyhteydet ovat heikot. Hän vertaa tilannetta valintamyymälään, jonka kaikki tuotteet eivät tietenkään mene kaupaksi.

”Jotkut tuotteet joutuvat alelaariin.”

Silti sellainen tuote, jolla on markkinoilla kysyntää, tekee kauppansa, Metsola arvioi.

”Kilpailu on välillä kovaa. Siinä erot ratkaisevat.”

