Perustuslain tuntija, ihmisoikeusjuristi Martin Scheinin nostaa Petteri Orpon (kok) hallituksen tällä viikolla valmiiksi saamasta ”rasismipaperiksi” kutsutusta rasismin ja syrjinnän vastaisesta tiedonannosta esiin yhden vakavan puutteen.

”Tiedonannon pahin puute on, että syrjintä etnisen tai kansallisen alkuperän takia on häivytetty kahtiajaolla rasismin vs. yleisten syrjintäkysymysten käsittelystä. Ksenofobiaa eli ulkomaalaisvihaa ei edes mainita. Ulkomaalaisuus syrjinnän perusteena mainitaan vain yhden kerran”, Scheinin kommentoi viestipalvelu X:ssä (entinen Twitter).

Hän huomauttaa, että ulkomaalaissyrjinnän ainoa maininta on luettelossa Suomen kansainvälisellä tasolla saamista suosituksista. Se on esitetty ”yhteiskunnan rakenteiden” tasolla eikä se ole vaikuttanut tiedonannon toimenpideluetteloon.

”Tiedonanto itse asiassa vesittää hallitusohjelmassa olevan paremman muotoilun, jota toki nyt siteerataan. Sen sijaan, että tiedonanto sitten ylittäisi hallitusohjelman tason, se alittaa sen tärkeimmässä asiassa (syrjintä etnisen tai kansallisen alkuperän perusteella)”, Scheinin katsoo.

Hän arvioi lisäksi, että tiedonannon määritelmä rasismista on suppea eikä ”läheskään” kata rotusyrjinnän vastaisen yleissopimuksen artiklan alaa, johon muun muassa kuuluu kaikki syrjintä etnisen tai kansallisen alkuperän perusteella.

”PS näyttää siis saaneen läpi kantansa, jonka mukaan tuomitaan ’klassinen rasismi’, mutta ei toteuteta rotusyrjinnän vastaisen yleissopimuksen päävelvoitteita, vaan rajoitutaan sopimuksen 3 artiklaan rotusyrjinnän kaikkein kärkevimmistä muodoista.”

Martin Scheinin kiinnittää huomiota myös siihen, että tiedonannon 23-kohtainen toimenpideluettelo on hallituksen omien toimien osalta pääministerivetoinen, eikä siinä nimetä vastuita Mari Rantasen (ps) johtamalle sisäministeriölle tai Leena Meren (ps) johtamalle oikeusministeriölle.

”Sen sijaan, että sisäministeriö tai oikeusministeriö lähtisivät valmistelemaan virkamiehiin, poliiseihin tai tuomareihin kohdistetun vihapuheen ja maalittamisen sanktioimista, työnantajan (valtion) tehtäväksi annetaan uhrien lohduttaminen”, Scheinin sanoo.