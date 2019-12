Kokoomuksen eduskuntaryhmä on päättänyt lähteä mukaan opposition välikysymykseen hallituksen toimista al-Holin leirin suomalaisten suhteen. Kuvassa kokoomuksen ryhmyri Kai Mykkänen.

Oppositio yhtyy. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on päättänyt lähteä mukaan opposition välikysymykseen hallituksen toimista al-Holin leirin suomalaisten suhteen. Kuvassa kokoomuksen ryhmyri Kai Mykkänen.

Kokoomus yhtyy perussuomalaisten ja muun opposition välikysymykseen ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) ja hallituksen toimista koskien al-Hol- ja Isis-perheiden tapausta, kertoo kokoomuksen eduskuntaryhmän johtajistoon kuuluva Jukka Kopra.

Välikysymys on opposition yhdessä laatima, Kopra toteaa Twitterissä. Siinä ovat nyt mukana niin PS, kokoomus, kristillisdemokraatit kuin Liike Nytin Harry Harkimokin.

”Allekirjoitin juuri välikysymyksen al-Holin leiriä koskevien toimien asianmukaisuudesta. Välikysymyksen takana on koko oppositio. Hallitus kiertelee ja sepittää tarinoitaan, mutta ei tee poliittisia päätöksiä. Kansa ansaitsee tietää totuuden hallituksen linjasta ja toimista”, kokoomuksen kansanedustaja Janne Heikkinen kirjoittaa Twitterissä.

”Ainuttakaan jihadistia ei tule tuoda Suomeen. Salailuhallitus on pistettävä vastaamaan eduskunnalle”, kansanedustaja Heikki Vestman jatkaa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ei tiistaina suoraan kiistänyt eikä vahvistanut lehdistön tietoja, joiden mukaan Suomi olisi nyt aktiivisesti järjestämässä al-Holin leirillä olevien perheiden kotiinpaluuta. LUE LISÄÄ:

Leirillä on mediatietojen mukaan 11 suomalaisnaista, jotka ovat asuneet jihadistijärjestö Isisin kalifaatissa, sekä heillä mukanaan noin 30 lasta. Suojelupoliisi pitää Isisin toiminnassa mahdollisesti mukana olleita, radikalisoituneita naisia ja jopa heidän lapsiaan mahdollisena turvallisuusuhkana. Lapsien evakuoiminen Suomeen ilman äitejään ei todennäköisesti onnistu.

Marinin mukaan leirillä olevien suomalaisten mahdollista kotiuttamista valmistellaan virkamiehistön voimin ja konsulipalveluin puitteissa, eikä poliittista päätöstä kotiutuksesta ole hänen mukaansa tehty.

”Onko hallitus hyväksynyt Isisin kalifaatin toimintaan osallistuneiden auttamisen Suomeen vai ei?”

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen perustelee välikysymykseen lähtöä pidemmin tiedotteessa. Hänen mukaansa kyse on faktojen peräänkuuluttamisesta ja siitä, että avoimiin kysymyksiin ei olla saatu vastauksia.

”Onko hallitus käytännössä hyväksynyt Isisin kalifaatin toimintaan osallistuneiden Suomen kansalaisten auttamisen Suomeen vai ei? Viime viikkojen ja päivien kommentit hallituksen johtoviisikolta ovat olleet vältteleviä ja sekavia.”

”Ulkoministeri Haavisto väitti ensin, että oikeuskanslerin ratkaisu al-Holin lasten kotiuttamisesta riittää hänelle mandaatiksi kotiuttamistoimiin ilman hallituksen linjausta ja myöhemmin hän sanoi, että hallituksen iltakoulu on hyväksynyt toimintalinjauksen. Kovimmissa huhupuheissa väitetään, että al-Holin leiriltä tuotaisiin nyt ihmisiä pienissä ryhmissä, jotta poliittista päätöstä ei tarvitsisi tehdä. Hallituksen johto ei ole tätä suoraan kiistänyt. Jos väitteet pitävät paikkansa, kyseessä on selvästi vastuun väistäminen vakavassa asiassa. Eduskunnan ja suomalaisten on saatava tietää todellinen tilanne”, Mykkänen perustelee.

Kokoomuksen lähtökohta on, että Suomen kansalaisuuden omaavia lapsia autetaan palaamaan Suomeen ilman aikuisia, jos siihen suinkin löytyy turvallinen tapa.

”Samaan aikaan Kokoomus toteaa, ettei terroristijärjestön hallitsemaan kalifaattiin pysyvästi muuttaneita aikuisia ole syytä auttaa palaamaan”, tiedotteessa linjataan.

”Lapset eivät ole voineet valita, missä syntyvät ja missä olosuhteissa elävät, sen valinnan ovat tehneet heidän vanhempansa. Jo lasten oikeuksien takia lapsia on syytä auttaa. Aikuiset sen sijaan ovat tienneet, mitä ovat tehneet Isis-kalifaattiin muuttaessaan, siksi heidän kohdallaan tilanne on toinen.”

