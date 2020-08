Uusi Suomi on mediakumppanina Turun Eurooppa-foorumissa, joka järjestetään 27.–28.8.2020. Uusi Suomi näyttää Eurooppa-foorumin ohjelman suorana lähetyksenä verkkosivuillaan torstaina ja perjantaina.

Jo tänään keskiviikkona voit seurata Eurooppa-foorumin ennakkotapahtumaa tässä jutussa.

Koko tilaisuuden ohjelman näet live-lähetyksen alla. Katso tilaisuutta tästä:

Ennakkotapahtuman aiheena on poliittisen vaikuttamisen säännöt Euroopassa. Paneelikeskusteluissa ovat mukana muun muassa EK:n, SAK:n ja Suomen Yrittäjien edustajat sekä poliitikot Eero Heinäluoma (sd) ja Saara-Sofia Sirén (kok). Työelämäprofessori Anders Blom puhuu siitä, mitä Suomella on edessä koronaepidemian jälkeen.

Poliittisen vaikuttamisen kaksien sääntöjen Eurooppa – mistä malli Suomelle?

Ohjelma:

12.30 Avaussanat

Professori Marko Joas, Åbo Akademi

12.40 Oikeusministeriön tervehdys ja lyhyt katsaus avoimuusrekisterivalmisteluun

Neuvotteleva virkamies Niklas Wilhelmsson, OM

13.00 Raportti helmikuulta – Suomi murroksessa koronan jälkeen? Mitä edessä?

Työelämäprofessori Anders Blom, Turun yliopisto

13.15 Voiko Irlanti olla esimerkki Suomelle

Sherry Perreault, The Standards in Public Office European Commission (Sipo), Head of Ethics and Lobbying Regulation

14.00 Paneeli 1: Kuka lobbaa ja kuka ei?

Apulaisprofessori Emilia Korkea-aho, Itä-Suomen yliopisto

Puheenjohtaja Hanna Räihä-Mäntyharju, Suomen Asianajajaliitto

Puheenjohtaja Tuomo Yli-Huttula, Edunvalvontafoorumi

Puheenjohtaja Salla Nazarenko, Transparency International Suomi

Moderaattorina professori Markku Jokisipilä

14.45Kahvitauko

15.15 KEYNOTE: Origins of the European Transparency Initiative (ETI) and the European future

Visiting professor Siim Kallas, University of Tartu, member of the European Commission 2004- 2014

16.00 Paneeli 2: Voisiko Itävalta olla malli Suomelle? Työmarkkinajärjestöt ja lobbaus?

Johtaja Ilkka Oksala, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Johtaja Hannu Jouhki, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö

varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen yrittäjät

Moderaattorina valtiotieteen tohtori Maiju Wuokko Helsingin Yliopisto

16.45 Paneeli 3: Toimiiko Suomen politiikka kaksilla säännöillä – Brysselin ja Helsingin?

Euroopan parlamentin jäsen Eero Heinäluoma

Euroopan komission itsenäisen eettisen neuvoston jäsen, OTT Allan Rosas

Filosofian maisteri Juhani Pekkala, entinen journalisti ja Kaupan liiton toimitusjohtaja

Kansanedustaja Saara-Sofia Siren, Avoimuusrekisterin valmistelevan parlamentaarisen ohjausryhmän jäsen

Moderaattorina Turun Sanomien pääkirjoitustoimittaja Ari Niemi

17.30 Päätössanat

Professori Markku Jokisipilä