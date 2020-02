Silloinen ulkoministeri Timo Soini (sin) joutui uhkaavan välikohtauksen ja päällekarkauksen kohteeksi Vantaalla Korson maalaismarkkinoilla maaliskuussa 2019. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen esitutkinta asiasta on valmistunut ja tapaus siirtyy syyteharkintaan.

Asiaa on tutkittu ministeriin kohdistuneena pahoinpitelyn yrityksenä sekä poliittisten toimintavapauksien loukkaamisena. Tapausta on tutkittu myös virkamiehen väkivaltaisena vastustamisena, sillä teko on ulottunut ministerin turvamiehinä toimineisiin poliiseihin. Lisäksi on tutkittu rattijuopumusta.

Tuolloin uutisoitiin, että hyökkääjällä oli yllään maahanmuuttovastaisen, äärioikeistolaisen Soldiers of Odin -ryhmittymän tunnukset. Tapaus herätti laajan keskustelun poliittisesta väkivallasta.

Poliisin mukaan esitutkinnassa ei ole kuitenkaan tullut esiin ”mitään sellaista, minkä perusteella tekoja voitaisiin pitää erityisen suunnitelmallisina tai että taustalla olisi järjestäytymistä”.

”Esitutkinnassa ei ole tullut ilmi myöskään mitään siihen viittaavaa, että muita henkilöitä olisi ollut vaikuttamassa epäiltyjen tekojen tapahtumiseen. Rikoksesta epäilty ei myöskään itse ole osannut kertoa selkeää syytä omalle toiminnalleen”, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha Springare kertoo.

”Esitutkinnan perusteella rikoksesta epäilty mies on saapunut Korson maalaismarkkinoille mopolla päihtyneenä, havainnut paikalla olleen silloisen ulkoministerin, lähestynyt häntä uhkaavasti ja aggressiivisesti ja yrittänyt lyödä ministeriä”, hän kuvaa tapausta.

Valtioneuvoston turvahenkilöt saivat estettyä hyökkäyksen vaalitilaisuudessa. Kiinniottotilanteessa epäilty teki voimakasta vastarintaa ja kohdisti aktiivista väkivaltaa turvahenkilöitä kohtaan.

