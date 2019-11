”Esimerkiksi bioetanoli- ja biokaasukonvertoinnin tukeminen on järkevä ja kustannustehokas tapa tukea pienituloisia ilmastotyössä. Valtion pitää panostaa tankkausinfran rakentamiseen koko maahan”, Li Andersson sanoo.

Viikonloppuna jatkokaudelle vasemmistoliiton puheenjohtajaksi valittu opetusministeri Li Andersson esittää, että valtio tukisi autoilijoita biokaasuun tai bioetanoliin siirtymiseksi.

”Ympäristöystävällisistä valinnoista pitää tehdä mahdollisia kaikille. Jos haluamme ihmisten käyttävän joukkoliikennettä nykyistä enemmän, sen pitää näkyä matalampina lippujen hintoina ja parempana palvelutasona. Jos haluamme, että autoa tarvitsevat ihmiset vaihtavat vähäpäästöisiin ajoneuvoihin, on se tehtävä kohtuuhintaiseksi myös heille, joilla ei ole varaa uuteen sähköautoon. Esimerkiksi bioetanoli- ja biokaasukonvertoinnin tukeminen on järkevä ja kustannustehokas tapa tukea pienituloisia ilmastotyössä. Valtion pitää panostaa tankkausinfran rakentamiseen koko maahan, minkä lisäksi konvertointitukea pitää lisätä. Yksi ratkaisu siirtymän vauhdittamiseksi voisi olla esimerkiksi se, että yhden vuoden ajan valtio maksaisi biokaasukonvertoinnin kokonaan kaikille halukkaille”, Andersson sanoi linjapuheessaan sunnuntaina.

Oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustajien Heikki Vestmanin ja Timo Heinosen mielestä Anderssonin ehdottaman toimen hintalappu olisi valtava.

”Aina vain järjettömämmäksi menee! Suomessa on reilu 2,6 miljoonaa bensa- tai dieselkäyttöistä henkilöautoa liikennekäytössä. Kun auton kaasukonversio maksaa noin 2000-4000 euroa, ministeri Anderssonin ehdotus kustantaisi veronmaksajille noin 5,3-10,7 MILJARDIA euroa”, väittää Heikki Vestman Facebookissa viitaten kokoomuksen äänenkannattajan Verkkouutisten laskelmaan.

”Punavihreät luulevat, että (muiden) rahaa saa loputtomasti seinästä. Muiden rahat kuitenkin loppuvat aikanaan. Ja tällä menolla hyvin nopeasti”, Vestman jatkaa.

Myös Heinonen tuo tviitissään esiin saman luvun kuin Vestman.

”Näille Li Anderssonin lupauksille ei taida enää edes mestarilupaaja Antti Rinne pärjätä?” Heinonen naljailee.

Andersson on vastannut Twitterissä Heinosen kritiikkiin.

”Tällä hetkellä konvertiotukeen on budjetoitu noin 6 miljoonaa vuodessa ja sitä on käytetty vain noin 15% edestä. Tuen tason nosto ei räjäyttäyisi sitä yhtäkkiä miljardeihin”, Andersson uskoo.

Andersson myös sanoo, että jonkinlainen katto tuelle olisi tarpeen ja ”mallia tullaan tarkentamaan”.

Pääministeri Antti Rinne (sd) kertoi jo syyskuussa, että hänen hallituksensa tukee merkittävästi biokaasutuotantoa ja autojen muuntamista biokaasulla toimiviksi. Rinne puhui 5000 euron Toyotoista.

”Otan yhden esimerkin niistä konkreettisista [ilmastotoimenpiteistä], jotka ovat tällä hetkellä valmistelussa. Liittyen tähän autoiluun. Me halutaan vähentää bensiinin ja dieselin käyttöä polttomoottoreissa, halutaan lisätä biokaasua. Meillä on tulossa biokaasun tuotantoon merkittävä lisäys tämän vaalikauden aikana niin, että biokaasuverkosto voidaan koko maan kattavaksi saada, niin että voidaan näitä [konversiolaitteita] ottaa käyttöön tavalla, joka tarkoittaa sitä, että se viiden tonnin Toyota tuolla maaseudulla voidaan ottaa konversiolaitteiden kautta käyttöön biokaasulle. Tämä on sitä konkreettista arjen politiikkaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi”, Rinne sanoi eduskunnan kyselytunnilla.

