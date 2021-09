Koko koronaepidemian ajan kasvomaskien kannattajat ja vastustajat ovat väitelleet siitä, onko niillä todellista tehoa koronatartuntoja vastaan. Tutkimuksia maskien hyödystä on tehty useita, ja niistä on saatu tukea maskien käytön hyödylle, mutta edelleen on puuttunut näyttö laajasta, satunnaistetusta tutkimuksesta.

Nyt tällainen kaivattu satunnaistettu, kontrolloitu supertutkimus on valmistunut ja siitä on julkaistu preprintti, vertaisarvioimaton versio. Bangladeshissa tutkimukseen osallistui peräti 340 000 aikuista, kertoo Washington Post.

Tutkijoiden mukaan tutkimus osoitti, että laajamittainen kirurgisten maskien käyttö todella hillitsee koronaviruksen leviämistä.

”Tämä on naula vastaväitteiden arkkuun eli tämän pitäisi lopettaa tieteellinen väittely siitä, onko kasvomaskien käytöstä hyötyä väestötasolla vai ei”, sanoo lehdessä Yalen ekonomisti Jason Abaluck, joka oli mukana tutkijaryhmässä.

Tutkimukseen osallistui väkeä noin 600 kylästä ympäri Bangladeshin maaseutua. Heille jaettiin maskeja, ja osaa heistä rohkaistiin käyttämään niitä ja osaa ei.

Rohkaistujen ryhmässä maskin käyttö lisääntyi 28,8 prosenttia, ja tässä ryhmässä nähtiin 9,3 prosenttia vähemmän covid-19 -infektiota verikokeen seroprevalenssissa ja 11,9 prosentin väheneminen oireisissa koronainfektioissa.

Seroprevalenssi tarkoittaa sitä, kuinka suurella osuudella eri ikäryhmien ja alueiden väestöstä on koronaviruksen vasta-aineita merkkinä viruksen kohtaamisesta.

