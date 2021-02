Historioitsija, valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka varoittaa Venäjän tilanteesta. Tarkan mukaan oppositiojohtaja Aleksei Navalnyitä tukeneet mielenosoitukset ovat kääntyneet presidentti Vladimir Putinia vastaan.

“Tilanne on hyytynyt samaan umpikujaan kuin kansanjoukon ja eliitin yhteentörmäykset ennenkin. Mielenosoittajat ovat jäämässä väkivaltakoneiston jyrän alle ja presidentti on joutunut naurunalaiseksi. Se on molemmille sietämätön tilanne, eikä kummallakaan ole varaa perääntyä”, hän kommentoi kolumnissaan, joka on julkaistu sekä Tarkan Facebook-sivulla että Etelä-Suomen Sanomissa.

Tarkan arvion mukaan Putin on kompuroinut asiassa ennen näkemättömällä tavalla.

”Hän kertoi selvittäneensä, että ei ollut esteitä henkihieveriin myrkytetyn Navalnyin siirtymiselle ulkomaille hoitoon. Niinpä ehdonalaista tuomiota sovittavan oppositiojohtaja ei voinut ilmoittautua sääntöjen mukaisesti viranomaisille. Pikatuomioistuin langetti Navalnyille vankeustuomion laiminlyönnistä, joka hän teki presidentin luvalla. Putin ampui omaan jalkaansa uudelleen kiistäessään osallisuutensa Navalnyin myrkytykseen. Hän hekotteli, että uhri ei olisi jäänyt eloon, jos murhaprojekti olisi perustunut viranomaiskäskyyn. Valtakoneisto on siis vastuussa vain kuolemaan johtaneista myrkytyksistä”, hän kirjoittaa.

Tarkka katsoo, että Navalnyi on saanut henkisen yliotteen Putinista.

“Hän osoitti sankarillista draaman tajua palaamalla kotiin, vaikka kaikki tiesivät, mitä siitä seuraisi. Pian hän sai valtakoneiston naurunalaiseksi pilkkaamalla sen möhläyksiä, ja onnistui populismissaan täydellisesti. Tilanne on yksinvaltiaalle sietämätön, ja se ei lupaa hyvää. Putin on joutunut niin ahtaalle, että häneltä voi odottaa kirjaimellisesti mitä tahansa. Kaikki Navalnyin tähän asti kokemat ikävyydet voivat olla pientä siihen verrattuna, mikä on tulossa. ”

Venäläinen tuomioistuin hylkäsi lauantaina Navalnyin vetoomuksen hänelle langetetun vankeustuomion perumisesta. Tuomiota lyhennettiin kuudella viikolla, eli Navalnyin on määrä istua tuomiotaan noin 2,5 vuotta.

LUE SEURAAVAKSI Äläkkä Italian elvytysosuudesta jatkuu Suomessa – Näin Mario Draghi vastaa

”Tuomioistuimen päätös pitää Aleksei vankilassa sanoo vain yhden asian. Venäjällä ei ole tällä hetkellä lakia”, Navalnyin korruption vastaisen säätiön henkilökunta kommentoi asiaa Twitterissä.

Navalnyin ehdollinen tuomio muutettiin helmikuun alussa ehdottomaksi yli 2,5 vuoden vankeudeksi. Oikeus perusteli päätöstä sillä, että Navalnyi laiminlöi ehdonalaiseen kuuluvaa ilmoittautumisvelvollisuutta. Navalnyi kiistää syyllistyneensä ehdonalaisrikkomukseen. Navalnyin mukaan hänellä ei ollut mahdollisuutta ilmoittautua viranomaisille ollessaan Berliinissä, jossa häntä hoidettiin myrkytyksen jäljiltä.

LUE LISÄÄ: