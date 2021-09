Saksalaisen energiapolitiikan virheitä ei ole varaa toistaa Euroopan tasolla, katsoo vihreiden tuore varapuheenjohtaja, kansanedustaja Atte Harjanne blogissaan.

Harjanne ajaa jopa ydinvoiman tuplaamista Suomessa. Hän kertoi näkemyksistään aiemmin Uuden Suomen laajassa haastattelussa.

LUE HARJANTEEN HAASTATTELU:

Harjanne kommentoi nyt Saksan vaalitulosta, jonka jälkitunnelma tuntuu olevan ”jatkuvuus ja maltillisuus”, vaikka valta on vaihtumassa SPD:lle. Jatkuvuus on pitkälti tervetullutta, mutta yhdessä asiassa Saksan suunta ja linja kaipaisi Harjanteen mielestä ”radikaalia ruorinkääntöä”.

”Saksalainen energiapolitiikka uhkaa Euroopan ilmastotavoitteita, käy kalliiksi koko unionille ja heijastuu myös ulko- ja turvallisuuspoliittisiin asetelmiin. Syy tähän on tietenkin ydinvoiman alasajo osana energiewendeä, energiasiirtymää”, Harjanne toteaa blogissaan viitaten muun muassa siihen, että suurin kaasun tuoja on Venäjä.

”Kehnompaa ilmastopolitiikkaa on vaikea keksiä”

Viimeinen ydinvoimala Saksassa on menossa säppiin ensi vuonna ja ydinvoiman alasajo on ”aika lailla kiistatta” pitkittänyt Saksan riippuvuutta fossiilisesta hiilestä ja kaasusta sekä nostanut sähkön hintaa, Harjanne summaa. Hän ei usko linjan muuttuvan, vaikka viime vuosina kyseenalaistaminen näyttäisi hieman nostaneen Saksassa päätään.

”Toimivan ja turvallisen ydinvoimalan ennenaikaista alasajoa kehnompaa ilmastopolitiikkaa on vaikea keksiä. Ydinvoimavastaista politiikkaa ovat Saksassa olleet mukana tekemässä ja toteuttamassa kaikki suuret puolueet ja politiikka nauttii edelleen laajaa kannatusta.”

”Todennäköisistä hallituspuolueista SPD ja CDU ovat sitoutuneet alasajoon, ja Saksan vihreille asia on tärkeä – heidän kunniakseen on samalla sanottava, että puolue on hereillä kaasun ongelmista ja kirittää ilmastopolitiikkaa yleisesti. FDP:n suulla ydinvoimavastaisuutta on kritisoitu, mutta puolue tuskin yksinään suuntaa kääntää.”

EU:lla ei varaa ”sählätä energiapolitiikkaansa”

Harjanteen mukaan EU:n energiapolitiikan johdattelu saksalaiseen suuntaan on saatava loppumaan. Fiksumpi ilmasto- ja energiapolitiikka painottaisi päästökauppaa ja teknologianeutraaliutta. Pelkästään uusiutuvaa energiaa korostava politiikka ei näytä vievän Harjanteen mukaan energiatalouteen, jossa fossiilisille polttoaineille ei olisi enää tarvetta ja jossa bioenergian käyttö ei uhkaisi luontoa ja ruokaturvaa. Hänen mukaansa tarvitaan niin tuulta, aurinkoa kuin ydinvoimaa.

”EU:n energiapolitiikka on ollut nihkeää ydinvoimaa kohtaan jo pitkään monin tavoin, vaikka ilman ydinvoimaa EU:n ilmastotavoitteisiin on hyvin vaikea päästä, energiatalous nojaa kestämättömään määrään kaasua ja biomassaa aivan liian kauan eikä puhdasta sähköä riitä vetyvisioihin ja teollisuuden dekarbonisointiin. Päästöjä pitää vähentää vauhdilla, mutta jos samaan aikaan kepitetään toimivia keinoja, nousee sitten energian hinta, kuten nyt on jo nähty.”

Harjanteen mukaan Saksa on lobannut komissiota sen puolesta, että ydinvoima jätettäisiin ulos kestävän rahoituksen piiristä eli niin sanotusta taksonomiasta. Harjanne vaatii komissiota linjaamaan päinvastoin ”tutkimustietoa kunnioittaen”. Taksonomiapäätöksillä on merkitystä myös omistajien pohtiessa voimaloiden jatkolupien hakemista Suomessa, Harjanne huomauttaa.

”Saksalaiset voivat ehkä sählätä oman energiapolitiikkansa, mutta koko EU:lla ei ole varaa niin tehdä.”