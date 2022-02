Tämä on Vladimir Putinin loppu, katsoo Dagens Nyheterin ja Hufvudstadsbladetin pitkäaikainen Moskovan-kirjeenvaihtaja Anna-Lena Laurén.

”Tämä on Putinin hallinnon loppu. Sota, joka ei tuota mitään tuloksia, jolta puuttuu kansan tuki, ja joka johtaa verenvuodatukseen ystävällismielisessä naapurimaassa, johon suurella osalla venäläisistä on tunteikas suhde. Hulluus on täydellistä”, Laurén kirjoittaa

”Putin ei ehkä kaadu heti, mutta Ukrainasta tulee hänen Afganistaninsa.”

Neuvostoliitto kävi sotaa Afganistanissa vuosina 1979–1989 ja se päättyi Neuvostoliiton vetäytymiseen. Myös Yhdysvaltain johtama liittouma kävi sotaa Afganistanissa vuodesta 2001 alkaen. Liittouma vetäytyi Afganistanista viime vuonna.

Moskovassa asuva Laurén katsoo monen venäläisen ottavan etäisyyttä valtiojohdon militarismiin, mutta kansan keskuudessa elää suosittu käsitys siitä, että Venäjä haluaa rauhaa ja sotii vain pakotettuna. Laurén arvioi, että Putinin hallinto tulee vetoamaan tähän käsitykseen niin kuin se teki vuonna 2008 hyökätessään Georgiaan ja vuonna 2014 miehittäessään Krimin.

”Putin sanoo, että operaatio koskee vain Donbassia, mutta räjähdyksiä on kuultu pääkaupunki Kiovan ulkopuolella ja Harkovassa. Venäjän presidentti siis pommittaa maata, jota hän itse pitää osana Venäjää.”

