Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd) kertoi torstaina iltapäivällä, että Postin työkiistaa selvittämään nimetään neljä kokenutta työmarkkinavaikuttajaa.

”PAU ja Posti ovat yhdessä pyytäneet erillisiä selvityshenkilöitä mukaan tueksi ratkaisemaan tilannetta”, Paatero kertoi infossaan.

Hänen mukaansa selvityshenkilöt ovat Jukka Ahtela, Lauri Ihalainen, Lasse Laatunen ja Ann Selin. Paatero esitti toiveen, että työkiista ratkeaisi nelikon avulla.

Lauri Ihalainen on entinen SAK:n puheenjohtaja ja entinen työministeri, Lasse Laatunen puolestaan entinen Elinkeinoelämän keskusliiton työmarkkinajohtaja. Ann Selin on SAK:laisen ammattiliitto PAM:n entinen puheenjohtaja ja Jukka Ahtela on sovittelija, joka avustaa valtakunnansovittelijaa.

Postin kiista on johtanut postilaisten lakon lisäksi laajoihin tukilakkoihin, jotka uhkaavat yltyä ensi viikosta lähtien. Paatero on joutunut viime päivinä toistuvasti selventämään sitä, onko valtion omistajaohjaus hyväksynyt valtionyhtiö Postin päätöksen 700 pakettilajittelijan siirrosta edullisemman työehtosopimuksen piiriin.

