Kuva: Outi Järvinen

Suomessa on ongelma! Vauvoja ei synny tarpeeksi, eivätkä äidit palaa tarpeeksi nopeasti töihin. Syynä on kotihoidontuki, josta on tehty naisten huonon työmarkkina-aseman syntipukki. Sitä leikkaamalla naisten työllisyys paranee kertaheitolla.

Onko ongelma oikeasti hoitovapaissa? Tilastokeskuksen mukaan äitien ja lapsettomien naisten työllisyysasteissa ei ole juurikaan eroa. Sen sijaan naisten ja miesten työllisyysasteissa on merkittävästi. Sen lisäksi miehiä palkitaan isyydestä palkankorotuksilla ja ylennyksillä, naisia ei. Työelämän ongelmana ei olekaan äitiys, vaan naiseus. Muuttuuko nainen mieheksi kotihoidontukea leikkaamalla?

Lyhyet vapaat eivät automaattisesti tarkoita parempaa tasa-arvoa työelämässä. Belgiassa ja Ranskassa äitiysvapaat ovat noin neljän kuukauden mittaisia. Se ei näy tilastoissa, päinvastoin. Vuonna 2018 Belgian naisista 66 prosenttia oli töissä, Ranskassa 68 prosenttia ja Suomessa 75 prosenttia. Yhdysvalloissa maksettuja vanhempainvapaita ei ole juurikaan, niinpä moni nainen jää kokonaan pois töistä.

Naisten työllisyysaste on Euroopan paras Ruotsissa, 80 prosenttia. Siellä vanhempainvapaat ovat vielä antoisammat kuin Suomessa. Ruotsissa ja muissakin Pohjoismaissa on paljon osa-aikatöitä, joita tekevät erityisesti naiset. Niihin on helpompi yhdistää tarhaan viemiset ja tuomiset. Toki miehet ottavat Ruotsissa myös pidempiä isyysvapaita.

Suomessa tutkimusten mukaan pisimpään kotihoidontukea käyttävät äidit, joilla on vähän koulutusta eikä työpaikkaa, johon palata. Toisin sanoen ne äidit, joiden työmarkkina-asema on valmiiksi heikompi. Kannattaisiko siis puuttua vähemmän koulutettujen naisten koulutukseen sen sijaan, että romuttaa koko järjestelmän, joka tarjoaa joustoa perhe-elämään?

Nopeasti töihin palaavat korkeasti koulutetut naiset, joilla on työ, hyvä palkka ja urakehitys. Heille pitkät hoitovapaat tarkoittavat urakehityksen hidastumista, mikä näkyy selvemmin eläkkeellä. Näissä perheissä isät pitävät pidempiä vapaita.

Mitä eläkekertymiin tulee, naiset tekevät töitä pidempään kuin miehet, joten hoitovapailta kertyneet aukot kurotaan loppupäässä. Työvuosia kertyy yhtä paljon.

Pääsyy naisten pieneen eläkkeeseen onkin pienipalkkaisuus, eivät perhevapaat. Naisten alat ovat tyypillisesti pienipalkkaisia. Aletaanko esimerkiksi sairaanhoitajille maksaa enemmän palkkaa, jos kotihoidontuki poistuu? Tuskin. Sen sijaan kannattaisi puuttua naisten alojen pienipalkkaisuuteen ja kannustaa naisia esimerkiksi parempipalkkaisiin teollisuusalan töihin.

Kotihoidontuki on naurettavat 340 euroa. Sen lisäksi voi saada kuntalisää, mutta moni kunta on tehnyt siitä entistä vaikeampaa. Hoitovapaa ei ole mikään lottovoitto eikä syy jäädä kotiin. Jotta perheillä olisi enemmän kannustimia vähentää äidin hoitoaikoja, pitäisi laskea varhaiskasvatuksen maksuja, tehdä isyysvapaat taloudellisesti kannustavimmiksi ja muokata asenteita miesten työpaikoilla. Usein isyysvapaan ajaksi ei palkata sijaista, vaan ylimääräiset työt jaetaan kollegojen kesken. Viesti isälle on selvä.

Tutkimusten mukaan perheitä, jotka hoitavat lasta kolmeen ikävuoteen saakka kotona, on vain 10 prosenttia. Pitääkö koko järjestelmä romuttaa 10 prosentin takia? Entä onko kotona lapsiensa hoitaminen niin suuri synti? Eikö Suomessa nimenomaan haluttu enemmän vauvoja? Eikö ihminen, nainen, voisi vapaasti valita yhtä lailla olla tekemättä lapsia kuin tehdä niitä monta ja hoitaa niitä kotona?

Lapsen etuun en puutu. Olen havainnut, että niin Suomessa kuin Ranskassa tai Belgiassakin kasvaa kelvollisia ihmisiä riippumatta äitiysvapaiden pituudesta.

Kotihoidontuki ei pakota äitiä jäämään kotiin. Meidän perheessämme isä hoiti lasta kaksi vuotta kotona, kun asuimme ulkomailla ja minä, perheen äiti, tein töitä. Hoitovapaata voi käyttää myös äidin uran edistämiseen.

Lopulta pitäisi kysyä myös sitä, mitä nuoret naiset ja miehet ylipäätään haluavat perhevapaauudistuksilta. Nämä äänet ovat jääneet keskustelussa syrjään.

Kirjoittaja on Kauppalehden toimittaja.