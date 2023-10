Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja, kommodori evp Jukka Savolainen kommentoi Yleisradion aamutelevisiossa tuoretta Virosta tullutta tietoa, että Itämeren Baltic Connector -kaasuputki olisi suojakuoren rikkoutumisen lisäksi siirtynyt pois paikoiltaan.

Viron merivoimien komentaja, kommodori Jüri Saska kertoi Ylen mukaan tiistai-iltana yksityiskohtaisesti, miten kaasuputki on vaurioitunut. Saskan mukaan kaasuputken betoninen suojakuori on rikki tai repeytynyt irti, kaasuputki on siirtynyt pois paikoiltaan ja vauriot ovat toispuoleisia. Viron puolustusministeri arvioi Ylen mukaan samalla, että jokin isompi alus on voinut kovassa merenkäynnissä raahata ankkuria perässään – joko sabotaasitarkoituksessa tai muuten.

Komentaja Saska kertoo putken vaurioista ja siirtymisestä myös tässä Viron yleisradion englanninkielisessä uutisessa.

”Tämä on merkittävä lisätieto eiliseen, kun [Suomessa] on puhuttu vain reiästä”, Jukka Savolainen sanoi Ylen lähetyksessä aamulla.

”Nyt jos on putki siirtynyt ja sitten siinä on puolinainen vaurio, niin sitten tullaan kyllä mielestäni lähes todennäköisesti tällaiseen tapahtumasarjaan, jossa isohko alus on ollut siellä ankkurissa, ja myrskytuuli – joka silloin [yöllä 8. lokakuuta] kaiketi vallitsi – painaa sitä alusta eteenpäin ja ankkuri lähtee laahaamaan. Siinä olisi sopivat energiat tällaisen putken jonkin verran siirtämiseen. Näin se voisi sitten tapahtua”, Savolainen jatkoi.

Johtopäätösten tekeminen ei ole yksinkertaista.

”Siitä tullaan sitten sellaiseen tilanteeseen, että tulee olemaan vaikea näyttää, oliko kyseessä vahinko vai tahallaan aiheutettu juttu”, Savolainen sanoi.

Suomen valtiojohto vältti tiistaina syyttämästä todennäköisenä sabotaasina pidetystä teosta Venäjää. Myös Savolainen varoittaa hätiköinnistä.

”Ei kannata sanoa ’Venäjä’ ennen kuin nähdään, mikä laiva se oli, jos se oli laiva, ja kuinka tiukasti se on kytköksissä Venäjän hallintoon.”

”Jos se oli ankkuritapaus, tämä tulee selviämään”, hän uskoo.

Viron ulkoministeri Margus Tsahkna tosin sanoi Viron yleisradion mukaan, että vaikka alueella ainakin transponderit päällä olleet alukset tiedetäänkin, ei putken vahinkoja ainakaan toistaiseksi kyetä yhdistämään mihinkään laivaan.

Jukka Savolaisen mukaan tilanteen tausta tulee selvittää mahdollisimman nopeasti, jotta ei käy kuten räjäytysten vaurioittaman NordStream-putken tapauksessa.

”NordStream-räjäytysten tutkinta on venynyt vuoden. Siitä syntyy aivan älyttömiä huhuja ja ne menevät mediaan läpi”, hän sanoi lisäten, että huhut voivat sotkea Yhdysvaltain, Saksan ja Ukrainan välejä.

Venäjä-asiantuntija, energiaprofessori Kari Liuhdon mukaan olisi ”aikamoinen yhteensattuma”, että jokin alus olisi vahingossa ankkuri roikkuen juuri Suomen ja Viron välisen putken kohdalla. Hän kuitenkin oli samaa mieltä, että valtiojohdon ei tule hätiköidä syytöksissä. Sen sijaan turvallisuusviranomaisten on syytä toimia ”niin kuin se olisi” Venäjä, hän korosti.