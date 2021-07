Mökkikauppaa tehdään edelleen vilkkaasti. Maanmittauslaitoksen tuoreen tilaston mukaan tammi–kesäkuussa kaupaksi meni 1849 rantamökkiä. Kyseisenä ajanjaksona tehtyjen mökkikauppojen mediaanihinta oli 90 000 euroa.

Suomen kymmenessä suurimmassa mökkikunnassa tehtiin tammi–kesäkuussa 384 mökkikauppaa.

Monella suositulla mökkipaikkakunnalla 100 000 euron hintaraja on mennyt rikki. Esimerkiksi Suomen toiseksi suurimmassa mökkikunnassa Mikkelissä mökkikaupan mediaanihinta oli tammi–kesäkuussa 107 500 euroa.

Niin ikään suurimpiin mökkikuntiin lukeutuvalla Lohjalla mökkikauppaa on tehty 212 000 euron mediaanihinnalla.

Mökkikauppa on käynyt vilkkaasti myös Hämeenlinnassa, missä mediaanikauppahinta on ollut 118 500 euroa.

Suurimmissa mökkikunnissa kauppa käy

”Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla asuvat hakevat vapaa-ajan asuntoja 200 kilometrin säteellä kotiosoitteesta, kun muualla Suomessa asuvalle sopivan mökkimatkan raja kulkee sadassa kilometrissä, sanoo kiinteistönvälitysyhtiö Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen.

Toimitusjohtajan mukaan mökkikärpäsen puremat helsinkiläiset ovat kiinnostuneita Etelä-Suomen rannikkoseuduista. Rantanen mainitsee halutuimmiksi alueiksi Hangon, Raaseporin ja Kemiönsaaren. Näillä alueilla käyvät Rantasen mukaan saaripaikatkin hyvin kaupaksi.

Myös Kanta-Häme, Päijät-Häme, Loviisa ja Saimaa vetävät pääkaupunkiseutulaisia puoleensa. Niin ikään Mikkelin seutu on erittäin suosittu.

Maanmittauslaitoksen tilaston mukaan Mikkelistä myytiin viime vuonna 118 rantamökkiä. Tämän vuoden tammi–kesäkuussa Mikkelissä on tehty 52 rantamökkikauppaa.

Mikkeliä vilkkaampaa mökkikauppa on ollut vuoden ensimmäisellä puoliskolla Savonlinnassa, missä mökkikauppoja on tehty 58 kappaletta. Tilaston mukaan viime vuonna Savonlinnan mökkikauppamäärä oli 126 ja edellisenä vuonna 65.

Niin ikään Suomen suurimpiin mökkikuntiin lukeutuvalla Paraisilla mökkikauppa on ollut tammi–kesäkuussa vilkasta. Mökkikauppoja on tehty 42 kappaletta ja kauppojen mediaanihinta on ollut 157 500 euroa.

”Myös Pohjois-Suomessa ja laskettelukeskusten läheisyydessä on kauppa käynyt ennätysvilkkaasti. Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa kauppamäärät ovat kasvaneet vuodessa 100–200 prosenttia, ja Lapissakin yli 80 prosenttia. Ostajat ovat pääosin pääkaupunkiseudulta”, Rantanen sanoo.

Matkailu vaihtui mökkeilyyn

Toimitusjohtaja uskoo, että kahdella paikkakunnalla asuminen jää pysyväksi ilmiöksi Suomessa koronan jälkeenkin. Rantasen mukaan kannattaisi selvittää, voisiko kahdella paikkakunnalla kirjoilla olemisesta tehdä mahdollista.

”Vapaa-ajan asunnon tulisi kuitenkin olla ympärivuotiseen asuinkäyttöön soveltuva ja verotulot tulisi jakaa oikeudenmukaisesti kahden kunnan kesken”, Rantanen täsmentää.

Toimitusjohtaja nostaa uudeksi ilmiöksi nuorten aikuisten kasvavan mökkeilyinnon.

”Koronan synnyttämä uusi ilmiö asuntomarkkinoilla on sekin, että nyt mökkejä ja vapaa-ajan asuntoja ostavat myös millenniaalit ja nuoret aikuiset. Ennen koronaa 20–40-vuotiaat eivät olleet kiinnostuneita mökkeilystä tai kotimaan matkailusta, vaan he käyttivät mieluummin lomansa ja rahansa matkusteluun”, Rantanen sanoo.

Vilkas mökkikauppa näkyy myös lainahakemusten määrässä. Nooa Säästöpankin toimitusjohtaja Esa Jäntin mukaan mökkien ja vapaa-ajan asuntojen lainahakemukset ovat lisääntyneet selvästi.

”On hyvä muistaa, että kakkosasunto on myös sijoitus, johon pätevät samat säästämisen ja sijoittamisen elementit kuin ykköskotiin”, Jäntti sanoo.

”Kuitenkin arvonkehitys, myyntinopeus ja ylläpitovelvoitteet voivat poiketa merkittävästi esimerkiksi kerrostalokodista. Näistä asioista kannattaa keskustella pankin asiantuntijoiden kanssa ja hyödyntää heidän osaamistaan”, Jäntti korostaa.