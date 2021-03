Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi torstaina, että sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan rokotusjärjestyksen muuttamista niin, että rokotuksia painotettaisiin pahimmille epidemia-alueille. Ensin rokotetaan kuitenkin riskiryhmät, kuten suunniteltu.

Osa hallituspuolueista on ilmoittanut, että rokotusjärjestyksen muuttamisesta on jo hallituksessa sovittu liikkumisrajoitusesityksestä päättämisen yhteydessä.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko, joka toimi torstaina eduskunnan kyselytunnilla pääministerin sijaisena, kiistää tämän. Häneltä kysyttiin asiasta toistuvasti eduskunnan torstain istunnossa.

Muun muassa kokoomusjohtaja Petteri Orpo ihmetteli, mikä tilanne on, kun hallituspuolueista tulee ristiriitaista tietoa.

”Edustaja Orpo, tekin olette istunut täällä paikalla ja te tiedätte, että kun täältä jotakin sanoo, sen on oltava totta. Ja kun sanon teille, suomalaisille ja eduskunnalle, että hallituksen pöydällä ei ole viranomaisten tuomaa esitystä siitä, miten rokotteiden järjestystä muutettaisiin, tarkoitan sitä”, tiede- ja kulttuuriministeri Saarikko vastasi Orpolle.

”Julkisuudessa on ollut kansallisen rokoteryhmän esitys, ja sen perusteella hallitus on todennut ainoastaan, että me pidämme kiinni prioriteeteista, jotka olemme suomalaisille luvanneet joulukuussa [riskiryhmien rokottaminen olennaisen sote-henkilöstön jälkeen]. Nyt sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee esitystä, ja siihen hallitus ottaa kantaa, mitä se käytännössä tarkoittaisi, kun se pöydällemme tuodaan.”

Edelleen pääministerin sijaista kuumotti Orpon puoluekollega Sari Sarkomaa. Hän sai saman vastauksen.

"Hallituksen pöydälle eivät ole terveysviranomaiset tuoneet esitystä siitä, miten tuo alueellinen priorisointi voitaisiin toteuttaa. Me olemme sitoutuneet hallituksen yhteiseen linjaan siitä, että kaikkialla Suomessa rokotetaan hallituksen lupaamalla tavalla maksutta koko aikuisväestö, ensimmäisenä iäkkäimmät, perussairaat, koronariskiryhmäläiset ja soten etulinjassa koronan kanssa työskentelevät.”

Lopulta Saarikko myönsi, että riskiryhmien rokottamisen jälkeen, ”kun olemme ajanjaksossa joidenkin viikkojen päästä tästä ja kun kevät on edennyt, on mahdollista, että asiantuntijoiden esityksen pohjalta tehtäisiin yksittäisiä kohdennuksia pahimmille tautialueille”.

”Tällä hetkellähän rokottaminen on edennyt niin, että pääkaupunkiseudun rokotusmäärät ovat prosentuaalisesti paljon pienempiä kuin jossain muuallapäin Suomea”, hän totesi.

Saarikon mukaan tällä hetkellä on ensisijaisen tärkeää saada rokotteita maahan ja ”pystyä huolehtimaan siitä, että kesän puoliväliin mennessä kaikki suomalaiset on ensimmäisen kerran rokotettu asuinpaikasta riippumatta”.

