Venäjän Ukrainassa taistelevat joukot ovat viimeisen kolmen kuukauden aikana todennäköisesti pääosin lopettaneet toimimisen pataljoonan taisteluryhmissä (battalion tactical group, BTG).

Asiasta kertoo Britannian puolustusministeriön tiedustelu tuoreimmassa Twitter-katsauksessaan.

BTG-konsepti on ollut tärkeässä osassa Venäjän sotilasdoktriinia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Se tarkoittaa, että yksittäiseen pataljoonaan on laajasti integroitu sitä tukevia joukkoja, kuten panssareita, tiedustelua sekä tykistöä. Tyypillisesti pataljoona on muutamista komppanioista koostuva, maksimissaan noin tuhannen sotilaan joukko.

Brittien mukaan pataljoonan taisteluryhmän heikkoudet ovat paljastuneet Ukrainan korkean intensiteetin ja laajan skaalan sodassa. Esimerkiksi tykistön hajauttaminen on johtanut siihen, että Venäjä ei ole kyennyt täysin hyödyntämään määrällistä tykistöylivoimaansa. Vastaavasti pataljoonan taisteluryhmän komentajille ei pääosin ole annettu tarpeellista toiminnan vapautta hyödyntää joustavasti taisteluissa avautuvia tilaisuuksia.

