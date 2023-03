RKP ei lähde sellaiseen hallitukseen, joka tekee perussuomalaista politiikkaa, linjaa RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

Tähän mennessä vihreät, vasemmistoliitto ja SDP ovat ilmoittaneet, etteivät ne ole valmiita hallitusyhteistyöhön perussuomalaisten kanssa.

Henrikssonia hiillostettiin tänään Ilta-Sanomien vaalimessujen tentissä siitä, lähteekö RKP perussuomalaisten kanssa hallitukseen vai ei.

”Riippuu hallitusohjelmasta. Meillä on äärimmäisen erilaiset näkemykset EU-politiikasta ja ilmastopolitiikasta”, Henriksson vastasi IS-tentissä.

”Suomen pitää olla osa EU:ta ja saada myös maahanmuuttoa, jotta pystymme pitämään hyvinvoinnista huolta. Meillä ei riitä omat työntekijät.”

RKP:n mielestä Suomi tarvitsee maahanmuuttoa, ilmastoasiat pitää ottaa vakavasti ja pitää ymmärtää, että Suomi on kaksikielinen maa.

”Me pysymme meidän arvoissa. Meidän arvoihin kuuluu se, että jokainen ihminen on yhdenvertainen.”

Vihreiden puheenjohtajalta Maria Ohisalolta kysyttiin, uskooko hän vielä, että Marin II, eli pääministeri Sanna Marinin (sd) toinen hallitus on vielä mahdollinen. Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on aiemmin linjannut, ettei nykyhallituspohja jatka eduskuntavaalien jälkeen.

”Keskustahan lähti tähän hallitukseen aika ison vaalitappion jälkeen, ja heillä oli aika pitkä lista erilaisia asioita, joita he halusivat tällä kaudella tehdä”, Ohisalo vastasi IS-tentissä.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson oli tentissä jo aiemmin kuitannut epäilevänsä, että Saarikon ilmoitus oli vain vaalitaktiikkaa. Andersson sanoi uskovansa, että keskusta on valmis neuvottelemaan hallitukseen menosta, jos on ”oikeat asiat pöydällä”. Viime sunnuntaina myös SDP:n puheenjohtaja Marin totesi uskovansa, että monien puolueiden torjuvissa puheenvuoroissa on varmaankin vaalitaktiikkaa mukana. Aikaisemmin Marin on kertonut, että hänen suosikkinsa seuraavaksi hallitukseksi olisi keskustavasemmistolainen pohja, jolla hän viitannee nykyiseen SDP:n, keskustan, vihreiden, RKP:n ja vasemmistoliiton muodostamaan hallitukseen.

Saarikko itse ei ollut kyseisessä tentissä paikalla, vaan osallistuu IS:n pääministeritenttiin Sanna Marinin, Petteri Orpon (kok) ja Riikka Purran (ps) rinnalla. Tässä tentissä Saarikolta kysyttiin, onko nykypohjalla mahdollista jatkaa vaalien jälkeen. Saarikko vastasi yksiselitteisesti ei. Purralta puolestaan kysyttiin, onko hän henkisesti valmis pääministeriyteen.

”Henkilökohtaiseen kysymykseen hyvin suora vastaus: olen siihen erittäin valmis”, Purra vastasi IS-tentissä.