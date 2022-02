”Tilanne on nyt vakavampi kuin mihin olemme varautuneet Suomessa. Voi olla aika hankala tie tästä eteenpäin. Hanhikiven hanke ei ole mikään itsestäänselvyys.”

Näin kommentoi puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok) Ilta-Sanomien videohaastattelussa, kun häneltä kysyttiin Fennovoiman ydinvoimalahankkeen tilanteesta sekä Fortumin miljardiomaisuudesta Venäjällä tuoreen Venäjän-uhan valossa, jos luvassa on EU-pakotteita Venäjälle.

Kanerva totesi, että Fennovoiman ydinvoimalahankkeella ei ole rakennuslupaa, eikä tällä hetkellä luvan antamiselle ole edellytyksiä. Kanerva ei kuitenkaan suoraan todennut, että koko hanke pitäisi laittaa jäihin.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) sanoi, että jos Venäjä tekee uusia sotilaallisia toimia Ukrainassa ja EU vastaa niihin pakotteilla, luvassa on ”erittäin isoja hankaluuksia” Euroopalle ja myös Suomelle.

”Erittäin vakavaan kriisiin tässä ajauduttaisiin”, Kaikkonen sanoi.

Fennovoiman hanke on noussut keskusteluun, sillä länsimaat pelkäävät Venäjän tekevän uusia sotilaallisia toimia Ukrainassa. Venäjä on keskittänyt massiivisesti joukkoja lähelle Ukrainan rajaa ja aloittanut tällä viikolla sotaharjoitukset Valko-Venäjän kanssa. Venäjän sotilaalliset toimet johtaisivat massiivisiin pakotteisiin Venäjää vastaan, on EU todennut.

Kaikkosella ja Kanervalla oli hieman eri viritys näkemyksessään siitä, aikooko Venäjä todella tehdä uusia sotilaallisia toimia Ukrainassa. Kanerva uskoi, ettei siihen asti päädytä, kun taas Kaikkonen ei voinut sulkea asiaa pois.

Kaikkonen ei myöskään näe, että Venäjän ja lännen välinen tilanne ratkeiaisi ihan heti muutenkaan. Venäjä ja länsimaat ovat keskustelleet turvallisuustilanteesta erittäin aktiivisesti viime aikoina.

”Auvoisaa polkua ei ole ihan heti näkyvissä”, vaikkei varsinaisia sotilaallisia toimia Venäjältä tulisikaan, Kaikkonen näkee.

