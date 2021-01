Eduskunnan sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta kertoo olevansa tyrmistynyt Perussuomalaisen nuorison ja kansanedustaja Jani Mäkelän (ps) verkossa levittämästä opetusalaan kohdistuvasta raportointikampanjasta.

Kansanedustaja Mäkelä jakoi Twitterissä perussuomalaisten nuorisojärjestön aloitteen, jossa kerättiin koululaisilta kokemuksia perussuomalaisvastaisuudesta opetuksessa.

”Jos törmäät koulussa tai missä tahansa muussakin ei-poliittisessa yhteydessä perussuomalaisten vastaiseen politikointiin, raportoi sitä puolueelle. Kuka, missä, miten ja mieluiten miten asian voi todistaa? Nuorisojärjestö ottaa viestejä vastaan, kansanedustajat ottavat viestejä vastaan”, Mäkelä kirjoitti sittemmin poistetussa tviitissään.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ tuomitsi kampanjan Twitter-tilinsä kannanotossa. OAJ katsoo, että PS:n nuorisojärjestön aloitteessa on kyse ”poliittisesta ilmiantokampanjasta”.

”Tällaista painostamista emme hyväksy”, järjestö toteaa.

Eeva-Johanna Eloranta toteaa tiedotteessaan, että opettajia ohjaa työssään opetussuunnitelma.

”Itsestään selvä lähtökohta on, että koulujen ja opettajien opetuksessa kaikkiin puolueisiin suhtaudutaan neutraalisti. Opettajat eivät ota opetuksessaan poliittisesti kantaa”, Eloranta sanoo.

”Mitään ilmiantorekistereitä ei pidä kerätä. Hedelmällisempää on virittää keskustelua siitä, miksi etenkin nuorten äänestysaktiivisuus on alhainen ja tähän liittyen demokratiakasvatuksen tärkeydestä ja sen lisäämisestä.”

Hänen mukaansa on tärkeää, että ”kouluissa puhutaan ja keskustellaan tunneilla siitä, miten demokraattisessa yhteiskunnassamme ja monipuoluejärjestelmässämme tehdään päätöksiä, miten yhteiskuntaa kehitetään ja miten jokainen kansalainen voi tässä olla osallisena omasta arvomaailmastaan lähtien heti nuoresta alkaen”.

Mäkelä on poistanut tviittinsä ja jakanut sen sijaan perussuomalaisten nuorisojärjestön kannanoton. Hän korostaa nyt, että ilmoituksia kerää nimenomaan nuorisojärjestö.

”Johtuen alkuperäisen nuorisojärjestön kampanjaa koskevan päivitykseni kohtaamasta asiayhteydestään irroittamisesta ja maalituksesta, olen poistanut sen ja jaoin nuorisojärjestön viestin asiaan liittyen. On tärkeää että nuoret kertovat syrjintäkokemuksistaan. Siihen lienee oikeus?” Mäkelä kysyy.

Myös Perussuomalainen nuoriso selittää aloitettaan Twitterissä.

”Tänään sosiaalisessa mediassa on käynnistynyt myrsky Perussuomalaisen Nuorison alullepanemasta kampanjasta, jossa pyysimme oppilaiden kertomaan kokemuksiaan koulumaailmasta. Valitettavasti asia on lähtenyt laukalle ja tekemäämme avausta on vääristelty useilla eri keinoilla”, järjestö katsoo.

”Emme ole missään vaiheessa keränneet henkilötietoja, opettajien nimiä, koulujen nimiä emmekä mitään muutakaan rekisteriä, joista tänään meitä on syytetty. Sen sijaan saimme useita kertomuksia nuorilta, jotka ovat kokeneet syrjintää, halveksuntaa, kiusaamista ja tönimistä kanssa oppilailta. Sekä tarinoita opetustilanteista, joissa opettaja ei ole pystynyt pitäytymään neutraalina poliittisesti”, järjestö kuvaa.

