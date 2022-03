Niukka enemmistö ruotsalaisista olisi nyt valmis liittymään puolustusliitto Natoon, selviää Aftonbladetin tuoreesta kyselystä.

Tutkimusyhtiö Demoskopin Aftonbladetille tekemän kyselyn mukaan 51 prosenttia ruotsalaisista kannattaa Ruotsin Nato-jäsenyyttä. Nato-kannatus on nyt suurinta koko kyselyhistorian aikana.

Nato-jäsenyyden vastustus laski myös 27 prosenttiin. 22 prosenttia ei kerro kantaansa.

Aftonbladetin mukaan enemmistö ruotsalaisista oli Nato-jäsenyyttä vastaan aina vuoteen 2012 saakka. Tilanne kuitenkin muuttui Krimin miehityksen jälkeen vuonna 2014.

Demoskopin kysely toteutettiin helmikuun 25. päivän ja maaliskuun ensimmäisen päivän välisenä aikana, jolloin Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli jo käynnistynyt. Tammikuun kyselyssä Ruotsin Nato-jäsenyyttä kannatti 42 prosenttia ruotsalaisista. Nato-jäsenyyttä vastusti tuolloin 37 prosenttia ruotsalaisista, kun 21 prosenttia ei kertonut kantaansa.

Ruotsissa pääministeripuolue sosiaalidemokraatit on myös päivittänyt verkkosivuillaan Nato-kantansa aiempaa myönteisemmäksi kertovat Dagens Nyheter ja Helsingin Sanomat.

HS:n mukaan päivitys tehtiin torstaina 3.3. kello 17.05. Aiemmin verkkosivuilla luki, että Ruotsin ”puolueettomuus on Ruotsin turvallisuuspolitiikan kulmakivi”, ja että puolue ”ei halua Ruotsin liittyvän Natoon”. Se kuitenkin korosti kumppanuutta puolustusliiton kanssa.

Nyt sosiaalidemokraattien verkkosivuilta on otettu pois kirjaukset puolueettomuudesta ja Nato-jäsenyyden vastustuksesta. Sen sijaan puolue kertoo Nato-kannassaan, että ”kumppanuus Naton kanssa on tärkeä osa Ruotsin turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa”, ja miten ”oikeus tehdä turvallisuuspoliittisia valintoja on avain Ruotsin turvallisuuteen”.