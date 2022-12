Niin sanotun viestikoekeskusjutun Puolustusvoimia koskevan osan esitutkinta on valmistumassa ja siirtymässä syyteharkintaan lähiaikoina. Osassa on kyse Puolustusvoimien salaisten tietojen käsittelystä ja vuotamisesta.

Syyttäjä on määrännyt lopettamaan tutkinnan yhden asiaan sisältyvän rikosepäilyn osalta.

Poliisi on epäillyt, että Puolustusvoimien virkamies on luovuttanut toimittajalle tietoa, joka on säädetty salassa pidettäväksi Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi. Epäilyä on tutkittu rikosnimikkeellä turvallisuussalaisuuden paljastaminen. Samaan tapahtumankulkuun liittyen on tutkittu myös virkasalaisuuden rikkomista, jonka syyteoikeus on vanhentunut.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on nyt tehnyt tutkinnanjohtajan esityksestä esitutkinnan rajoittamispäätöksen. Päätös koskee tutkinnan kohteena olevaa asiakokonaisuutta siltä osin, kuin Euroopan unionin sotilasesikunnan sotilastiedustelupäällikkönä toimineen Georgij Alafuzoffin on epäilty syyllistyneen sanottuun rikokseen luovuttamalla Suomen Puolustusvoimien salaisia tietoja ulkopuolisille.

”Rajoittamispäätös perustuu tietovuodosta esitutkinnassa saatuun selvitykseen, jonka perusteella apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi olevan ilmeistä, ettei tutkintaa jatkamalla saataisi näyttöä turvallisuussalaisuuden tahallisesta paljastamisesta. Rikoksen tuottamuksellisen tekomuodon syyteoikeus on vanhentunut jo vuonna 2019”, syyttäjälaitoksen tiedotteessa todetaan.

Päätös liittyy viestikoekeskus-tapaukseen, jonka Helsingin Sanomia koskeva osa on parhaillaan oikeuden käsittelyssä. Keskusrikospoliisi KRP on tutkinut myös kokonaisuuden yhteydessä esille tulleita toisia rikosepäilyjä, joiden esitutkinta jatkuu. Esitutkintaan liittyvä aineisto on salassa pidettävää, eikä esitutkinnan keskeneräisestä osasta ole tässä vaiheessa muuta tiedotettavaa.

Parhaillaan käsitellään oikeudessa epäiltyä turvallisuussalaisuuden paljastamista, jonka esitutkinta valmistui KRP:ssä vuonna 2020. Nyt oikeudessa käsiteltävä esitutkinta liittyi siihen, onko Helsingin Sanomat artikkelissaan julkaissut ja valmistellut julkaistavaksi oikeudettomasti tietoa, joka on määrätty salaiseksi Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi.