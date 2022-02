Brysselissä alkaa tänään Euroopan unionin ja Afrikan unionin välinen huippukokous.

Kokouksen on tarkoitus vahvistaa maanosien välistä suhdetta. EU aikoo julkistaa 150 miljardin euron edestä investointeja afrikkalaisiin projekteihin. Unioni haluaa vastata Kiinan vallan kasvamiseen Afrikassa ja kohentaa omaa geopoliittista asemaansa.

Paikalla on edustus kaikista EU:n 27 jäsenmaasta ja melkein kaikista Afrikan unionin maista. Afrikkalaisia johtajia on tulossa Brysseliin noin 40.

Huippukokouksessa Suomea edustaa pääministeri Sanna Marin (sd). Kokous on tärkeä myös Suomen komissaarille Jutta Urpilaiselle (sd), jonka salkkuun EU:n kansainväliset kumppanuudet kuuluvat. Urpilainen on osallistunut pitkin viikkoa moniin huippukokouksen sivutapahtumiin.

Kaksipäiväistä kokousta varjostaa sodan uhka Euroopassa. Eilen ilmoitettiin, että EU:n päämiehet kokoontuvat ennen huippukokouksen alkua ylimääräiseen Eurooppa-neuvoston kokoukseen, jossa käsitellään Ukrainan ja Venäjän välisen tilanteen viimeisimpiä käänteitä.

Venäjä-pakotteet nyt esillä

Ylimääräinen kokous on epävirallinen, joten siitä ei ole odotettavissa päätöslauselmia. Politicon tietojen mukaan EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen aikoo briiffata EU:n valtioiden ja hallitusten päämiehiä uudesta Venäjän-vastaisesta pakotepaketista. Komission virkamiehet ovat valmistelleet sitä kaikessa hiljaisuudessa, sillä paketista ei ole haluttu vuotoja julkisuuteen etukäteen.

Jos Venäjä hyökkää Ukrainaan huippukokouksen aikana, tilanne varjostaa Afrikan asioihin keskittymistä ja kokouksen luonne muuttuu.

Brysselissä ei kuitenkaan haluttu peruuttaa Afrikka-huippukokousta, sillä edellisestä EU:n ja Afrikan unionin johtajien tapaamisesta on koronan vuoksi kulunut jo viisi vuotta. Normaalisti kokouksia pidetään kolmen vuoden välein.

Neuvosto on jo aiemmin todennut, että Afrikan vauraus, rauha ja selviytymiskyky ovat yksi EU:n tärkeimmistä ulkopoliittisista tavoitteista.

Kokoukseen tuo jännitettä Ukrainan tilanteen lisäksi sekin, että Ranska on vähentänyt viime aikoina sotilaallista läsnäoloaan Sahelin alueella Malissa, jossa se on ollut mukana jihadistien vastaisessa taistelussa. Mali puolestaan on ilmoittanut karkottavansa Ranskan suurlähettilään maasta.

Afrikan maat ovat olleet myös pettyneitä siihen, että Euroopan unioni on vastustanut koronarokotteiden patenttien tilapäistä avaamista. Patenttien purkamisesta päättää Maailman kauppajärjestön WTO:n TRIPS-neuvosto. Purkaminen vaatisi WTO:n kaikkien 164 jäsenmaan yksimielisyyden.

Suomi tukee investointeja

EU-ministerivaliokunta linjasi eilen Suomen kantoja huippukokouksen teemoihin.

Suomi katsoo, että EU:n on tuettava Afrikkaa koronatilanteessa, demokratia- ja oikeusvaltiokehityksessä sekä rauhan ja turvallisuuden edistämisessä.

Suomi tukee EU:n investointisuunnitelmia Afrikassa. Suomen tavoitteena ovat myös ”kattavat ja tasapainoiset” muuttoliikekumppanuudet.

Hallitus hyväksyi Suomen uuden Afrikka-strategian viime vuonna. Se ei keskity kehitysyhteistyöhön, vaan Suomen ja Afrikan maiden suhteiden kehittämiseen.

Suomen tavoite on molempia osapuolia hyödyttävät poliittiset ja kaupalliset suhteet.

Afrikan osuus Suomen tavaraviennistä on Tullin tilastojen mukaan vain 2,4 prosenttia. Vienti oli arvoltaan noin 400 miljoonaa euroa vuonna 2019, ja valtaosa siitä suuntautui Pohjois-Afrikkaan.

Global Gateway on vastaus Kiinalle

Euroopan unioni haluaa kasvattaa vaikutusvaltaansa kehittyvissä maissa.

EU-komissio lanseerasi joulukuun alussa Global Gateway -nimisen ohjelman, jonka pitäisi saada liikkeelle 300 miljardin euron yksityiset ja julkiset investoinnit kansainvälisiin infrahankkeisiin. Tästä summasta puolet, 150 miljardia euroa, olisi tarkoitus kohdistaa Afrikkaan ja julkistaa huippukokouksen aikana.

Vaikka asiaa ei EU-papereissa suoraan sanota, moni asiantuntija on nähnyt Global Gatewayn vastaiskuna Kiinan presidentin Xi Jinpingin Vyö ja tie -ohjelmalle.

EU:n hanke on herättänyt epäilyjä siitä, saadaanko tavoitteena oleva rahasumma oikeasti kasaan. Iso osa rahoituksesta pitäisi kerätä EU:n jäsenvaltioilta.

Suomen ja elinkeinoelämän huolena on myös se, että isot EU-maat napsivat Global Gatewayn keskeiset projektit.

Esimerkiksi Ranskalla on kieli- ja kulttuurisiteitä entisiin siirtomaihinsa, joten ranskalaisten yritysten kynnys toimia Afrikassa on matalampi kuin pienillä jäsenmailla.

EU haluaa investoida Afrikassa vihreään siirtymään ja digitaaliseen transformaatioon. Nämä ovat aloja, joilla suomalaisilla yrityksillä olisi paljon annettavaa.

Afrikan mantereen väkiluku on tällä hetkellä noin 1,2 miljardia, mutta YK:n väestöennusteen mukaan se kipuaa 2040-luvulla jo runsaaseen kahteen miljardiin. Nuorilla ja nopeasti kasvavilla markkinoilla kannattaa yritysten olla mukana.

