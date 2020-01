Jyväskylän kaupunki teettää selvitystä omistamansa vesi- ja sähkönjakeluyhtiön vähemmistöosuuden myynnistä. Selvitys on herättänyt kiivaan keskustelun, jossa vastustetaan vesihuollon yksityistämistä ja vaaditaan vesihuollon suojaamista yksityisomistukselta lakiteitse.

Esimerkiksi vasemmistoliiton kansanedustaja Juho Kautto jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen ”vesihuollon yksityistämisen rajoittamisesta”. Hän huomauttaa, että laki ei tällä hetkellä aseta rajoituksia yksityisomistukselle vesihuollossa. Kauton mielestä tähän tarvitaan muutos.

”Vesi on ihmiselle välttämätön elämän edellytys ja pohjavetemme ovat kansallisomaisuuttamme. Tällaisten elintärkeiden toimintojen alistaminen yksityisten yritysten voitontavoittelun alle ei ole oikein”, hän sanoo tiedotteessa.

Asiasta on tehty myös kansalaisaloite, joka on ensimmäisenä päivänään perjantaina kerännyt jo 12 000 allekirjoitusta. Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston puheenjohtaja Olli Kohonen, joka on yksi aloitteen tekijöistä, kirjoittaa asiasta Puheenvuoron blogissaan.

”Emme halua Caruna-ilmiön leviävän kaikkialle suomalaisiin julkisomisteisiin vesilaitoksiin”, Kohonen kirjoittaa viitaten sähkönjakelun yksityistämisiin.

”Vesihuolto on luonnollinen monopoli jos joku. Minnekään ei tehdä kaksia vesijohtoja tai viemäriverkkoja. Kaupallinen toimija saa käytännössä luvan painaa rahaa, jos vesihuolto yksityistetään.”

Kansalaisaloitteessa esitetään, ”että tämän kansalaisaloitteen pohjalta käynnistetään valmistelu sellaisen lainsäädännön luomiseksi, jolla estetään julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen myyminen kaupallisille yksityisille toimijoille”.

Myös vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson on kertonut pitävänsä ideaa järjettömänä ja todennut, että ”monopoliasemassa harjoitettavan liiketoiminnan päätösvalta nimenoman ei pidä luovuttaa yksityissektorille”.

Päätösvaltaa ei kuitenkaan luovutettaisi, korostaa Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto Ylen haastattelussa.

”Lähtökohta on se, että kaupunki omistaa jatkossakin Alvasta enemmistön, muun muassa siksi, että säilytämme määräysvallan yhtiössä ja sen eri toiminnoissa”, Koivisto sanoo.

Hänen mukaansa väite yksityistämisestä ”ei pidä paikkaansa yhtään”. Hänen mukaansa Jyväskylä haluaa yhtiön vähemmistöosuudelle ostajan, joka tuo mukanaan rahaa, osaamista ja asiantuntemusta.

Myös oppositiopuolue perussuomalaiset on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen asiasta. Ryhmänjohtaja Ville Tavio puhuu yksityistämisestä, vaikka tiedostaa, että kaupunki olisi myymässä yhtiöstä vain 30–40 prosentin osuutta.

”Kauppa olisi toteutuessaan ensimmäinen laatuaan. Tähän asti yksityinen omistus muutamissa pienemmissä vesilaitoksissa on ollut merkitykseltään vähäistä ja rajoittunut pieniin kuntiin”, Tavio sanoo kysyen, salliiko Marinin hallitus aikeen.