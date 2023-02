Suomen väestörakenne on 2020-luvulla tilanteessa, jossa työvoiman saatavuus on aiempaakin suurempi yhteiskuntapoliittinen haaste, todetaan ministeriöiden kansliapäällikköjen maanantaina julkaistussa yhteisessä virkanäkemyksessä, joka kartoittaa puolueille ja poliitikoille seuraavien kahden vaalikauden avainkysymyksiä.

Kansliapäälliköt kirittävät vihreää siirtymää ja talouskasvua vauhdittavia uudistuksia Mahdollisuudet Suomelle -asiakirjassa, joka ”tarjoaa tietopohjaa kevään vaalikeskusteluihin ja hallitusohjelman valmisteluun”.

Kansliapäälliköiden mukaan tulevan kahden vaalikauden hallituksilla on edessään viisi keskeistä haastetta:

1. Talouskasvun edellytyksiä on vahvistettava.

2. Vihreässä siirtymässä on edettävä nopeasti.

3. Yhdenvertaisuutta ja demokratiaa on tarpeen vahvistaa.

4. Suomen turvallisuus ja kriisinkestävyys vaativat lisätoimia.

5. Julkista taloutta on tasapainotettava merkittävästi.

Raportissa on luonnollisesti esillä Suomen kestävyysvaje, jonka suuruudeksi on arvioitu noin yhdeksän miljardia euroa. Julkista taloutta on vaikea tasapainottaa ilman talouskasvun vetoapua, kansliapäälliköt toteavat lisäten, että Suomen talouskasvu on ollut jo 15 vuoden ajan vaisua.

”Keskipitkän aikavälin ennusteen perusteella voidaan olettaa keskimäärin noin 1,5 %:n talouskasvua. Keskeisimpiä talouskasvun lähteitä pitkällä aikajänteellä ovat tuottavuus sekä riittävä ja osaava työvoima.”

Kansliapäällikköjen mukaan Suomen on mahdollista kunnianhimoisesti tavoitella tasaista 2–3 prosentin talouskasvua, mutta tämän saavuttaminen vaatii merkittäviä uudistuksia.

Keskeinen ”talouskasvun rajoitin” ja yritysten kasvun pullonkaula on kansliapäällikköjen mukaan työvoiman saatavuus, ja yhteiskunnallisesti ongelmaa pahentaa se, että ”samalla ikääntyminen kasvattaa sote-palveluiden työvoiman tarvetta”.

”Kansliapäälliköt suosittavat muun muassa 80 prosentin työllisyysasteen tavoittelua ja työperäisen maahanmuuton kaksinkertaistamista. Molemmat näistä ovat vaativia tavoitteita, joiden saavuttaminen edellyttää johdonmukaisia ja myös vaikeita päätöksiä usealla eri politiikkalohkolla”, raportissa todetaan.

”Tilastokeskuksen väestöennusteen perusteella 85 vuotta täyttäneiden määrä lähes kaksinkertaistuu nykyisestä vuoteen 2035 mennessä. Tämä lisää sote-palveluiden tarvetta ja siten myös niiden parissa työskentelevien määrää. Määrä riippuu monista tekijöistä mutta voi asettua 30 000–70 000 lisätyöntekijän tarpeen haarukkaan. Ilman selkeää palvelujen leikkausta on hyvin vaikea kuvitella näkymää, jossa työntekijöiden tarve ei kasvaisi.”

Jo nyt useissa ammattiryhmissä on merkittävää pulaa työntekijöistä, ja lisäksi julkisen sektorin työntekijöistä reilu kolmannes on eläköitymässä vuoteen 2030 mennessä, kansliapäälliköt kirjoittavat. Viime vuodet positiivisesti kehittynyt työllisyysaste on siis yhä pidettävä selvässä kasvussa.

”Työikäinen väestö vähenee vuoteen 2035 mennessä. Nykyisen 75 %:n työllisyysasteen vallitessa tuolloin työllisiä olisi 40 000 henkeä nykyistä vähemmän. 80 %:n työllisyysasteella puolestaan työllisiä olisi noin 125 000 henkeä nykyistä enemmän. Jopa 80 %:n työllisyysaste kuitenkin tarkoittaisi, että työvoiman tarjonta muille kuin sote-alalle jäisi varsin niukaksi.”

Väestöennusteessa nettomaahanmuuton määräksi on arvioitu noin 15 000 henkeä vuodessa. Luku sisältää myös muuta kuin työperäistä maahanmuuttoa, esimerkiksi lapsia.

”Edellä mainitut seikat havainnollistavat, että jo varsin maltillisella sote-palveluiden tarpeen kasvulla päädytään mittavaan työperäisen maahanmuuton lisätarpeeseen. Haarukka on mittaluokaltaan 100 000–200 000 henkeä seuraavan 12 vuoden aikana. Tämä tarkoittaisi hyvin karkeasti nykyisen maahanmuuton määrän kaksinkertaistamista.”

Sote-sektorin työvoimatarpeen kasvun hidastaminen, korkean, 80 prosentin työllisyysasteen saavuttaminen ja työperäisen maahanmuuton kaksinkertaistaminen ovat kaikki ”hyvin haastavia tavoitteita”.

”Epäonnistuminen yhdessä näistä tarkoittaisi, että kahdessa muussa olisi onnistuttava vielä paremmin.”

Kansliapäällikköjen esityksen mukaan ”työperäisen maahanmuuton määrä pyritään kaksinkertaistamaan koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton tiekartassa asetetun tavoitteen mukaisesti”.

Samalla suomalaisessa yhteiskunnassa on syytä käydä maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyvää arvokeskustelua, kansliapäälliköt katsovat.

”Kilpailemme työperäisistä maahanmuuttajista muiden maiden kanssa, joista monet ovat Suomea aktiivisempia tai lähtökohtaisesti houkuttelevampia. Ilman työperäisen maahanmuuton selvää kasvua on vaikeaa saada työvoimaa riittämään, mikä heikentää talouskasvua ja julkista taloutta. Suomessa pula erityisesti korkeasti koulutetuista työntekijöistä on OECD-maiden korkein.”

Kuuma peruna menosopeutus

Puolueiden välillä keskustelu menosopeutuksesta on viime ajat käynyt kuumana, kun etenkin gallup-kärjessä keikkuvien kokoomuksen ja SDP:n näkemyksissä sopeutuksen määrästä ja tavoista on merkittävä ero.

Kansliapäällikköjen viestin mukaan ”menosopeutus on harkittava tarkoin”.

”Menosopeutus, sen ajoitus ja kohdentuminen on harkittava huolellisesti siten, että se ei leikkaa kasvun mahdollisuuksia tai siirrä kustannuksia toisiin palveluihin, etuuksiin tai myöhempään ajankohtaan. Säästöjen kohdentamisessa on myös arvioitava, mitkä ovat julkisen sektorin ydintehtävät”, he linjaavat.

Alkuvuonna 2023 valmistuvan meno- ja rakennekartoituksen tulokset ovat hallituksen käytettävissä.

”Meno- ja rakennekartoituksia hyödynnetään tulevaisuudessa pysyvämmin osana julkisen talouden työkalupakkia”, kansliapäälliköt kertovat.

”Kustannusten karsimista tasaisen leikkaamisen menetelmällä on harjoitettu useiden vaalikausien ajan. Arviomme on, että tarvitaan myös kohdennettuja leikkauksia yleisen kulujen pienentämisen sijaan.”

Raportissa pohditaan myös ”erilaisten maksujen käyttöä” yhtenä mahdollisuutena helpottaa julkisen talouden ongelmia.

”Harkittavia kohteita, joihin maksut voisivat soveltua, on useita. Valtion eri toiminnoissa on mahdollista lisätä kustannusvastaavuutta. Maksujen osalta on kriittisen tärkeää huomioida riski eriarvoisuuden kasvamiseen. Haittaverotusta ja haittamaksuja sekä laajemmin saastuttaja maksaa -periaatetta on myös mahdollista lisätä.”

Vihreän siirtymän jätti-investoinnit pääosin yksityisesti

Raportin mukaan Suomen on vaikeassakin julkisen talouden tilanteessa kriittistä edistää vihreää siirtymää. Ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin pääseminen, luontokadon pysäyttäminen ja vihreän siirtymän vauhdittaminen edellyttää massiivisia investointeja.

Arviot vihreän siirtymän investointitarpeista Suomessa vuosina 2022–2050 vaihtelevat yli 100 miljardista eurosta (3,3 miljardia euroa vuodessa) jopa 242 miljardin euron lisäinvestointeihin (8 miljardia euroa vuodessa), raportissa haarukoidaan.

”Vihreän siirtymän edellyttämät investoinnit on rahoitettava pääosin yksityisistä lähteistä. Vihreän siirtymän rahoituksessa julkisen vallan ensisijainen tehtävä on kannustaa ja edistää yksityisten investointien ohjautumista kustannustehokkain ja johdonmukaisin keinoin. Investointeja harkitsevien yritysten kannalta tärkeitä ovat Suomen toimintaympäristön ennakoitavuus ja vakaus sekä säädösympäristön kannustavuus. Kiinnostus Suomeen suuntautuviin vihreisiin investointeihin on jo kasvussa”, kansliapäälliköt kirjoittavat.

