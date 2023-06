Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi tuoreessa katsauksessaan, että Venäjän presidentti Vladimir Putin yrittää tuhota Wagner-pomo Jevgeni Prigožinin maineen esittämällä hänet korruptoituneena valehtelijana.

ISW:n mukaan Putin ei maininnut Prigožinia nimeltä, mutta viittasi tämän omistamaan holdingyhtiö Concordiin. Putin sanoi ”Concord-yhtiön johtajan” esittäneen valheellisesti Wagnerin Kremlistä itsenäisenä toimijana. Todellisuudessa Venäjän johto on rahoittanut ja varustanut Wagnerin täysin, Putin väitti ISW:n mukaan.

Putin lisäsi, että ”Concord-yhtiön omistaja” sai toukokuun 2022 ja toukokuun 2023 välisenä aikana 80 miljardia ruplaa elintarvikkeiden toimittamisesta ja tarjoilusta Venäjän armeijalle. Putinin mukaan Kreml tutkii, onko yhtiö varastanut mitään Kremliltä tänä aikana.

ISW:n mukaan rikostutkinta saattaa olla merkki siitä, että Prigožinin omaisuuden takavarikointia valmistellaan korruptiosyytösten kautta.

Putin on ISW:n mukaan päätynyt todennäköisesti siihen, että Prigožinin maineen lokaaminen on tässä vaiheessa hyödyllisempää kuin hänen tappamisensa. Wagner-pomolla on edelleen kannatusta Venäjällä, ja tappaminen saattaisi antaa hänelle marttyyriaseman.

Putin on ollut varovainen, eikä hän ole syyttänyt koko yksityisarmeija Wagneria kapinasta. ISW:n mukaan Putin pyrkii eriyttämään Prigožinin joukoistaan ja saamaan Wagner-sotilaat hylkäämään pomonsa.

Ajastushautomon mukaan Putin ei välttämättä julista uutta liikekannallepanoa lähiaikoina, jos riittävän moni Wagner-sotilas liittyy osaksi Venäjän armeijaa.

Lukašenka väittää Putinin pohtineen Prigožinin tappamista

The New York Times -lehden mukaan Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka kertoo Putinin nostaneen esille Prigožinin tappamisen. NY Times siteeraa Valko-Venäjän valtiollista mediaa, jolle Lukašenka kertoi puhelinkeskustelujensa sisällöstä. Väitteitä ei ole pystytty vahvistamaan riippumattomista lähteistä. Myös CNN uutisoi asiasta.

Valko-Venäjän valtiollisissa tiedotusvälineissä Lukašenka väittää Putinin ottaneen esille mahdollisuuden tappaa Prigožin. Lukašenka sanoi kuitenkin kehottaneensa välttämään hätiköityä reaktiota ja todenneensa, että ”huono rauha on parempi kuin mikään sota”, NY Times kertoo.

CNN:n ja NY Timesin mukaan Valko-Venäjän johtaja soitti tämän jälkeen Prigožinille ja varoitti häntä siitä, että Putin aikoo ”murskata hänet kuin ötökän”.

Tämänhetkisten tietojen mukaan Prigožin on Valko-Venäjällä. Valko-Venäjän valtiolliset tiedotusvälineet raportoivat hänen maahantulostaan eilen, kertoo NY Times.

LUE SEURAAVAKSI: