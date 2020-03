Finnair lopettaa Push for Change -päästöhyvitys- ja biopolttoainepalvelunsa nykymuodossaan Poliisihallituksen linjauksen takia.

Poliisihallitus on katsonut, että päästöhyvitysten ja biopolttoaineostojen tarjoamisen lentomatkustajille on rahankeräyslain alaista toimintaa, jota yritys ei voi harjoittaa. Tulkinta kulminoituu kysymykseen vastikkeettomuudesta, sillä rahankeräyslupa tarvitaan vastikkeettomasta toiminnasta.

Tulkinta liittyy Poliisihallituksen tutkintapyyntöön entisen vihreiden kansanedustajan Antero Vartian perustamasta Compansate-ilmastosäätiöstä. Säätiön toiminnan ideana on se, että tuotteen maksamisen yhteydessä ostaja maksaa lisämaksun, jonka yritykset siirtävät lyhentämättömänä säätiölle. Poliisihallituksen mukaan tällöin ei ole kyse aidosti vastikkeellisesta kaupankäynnistä.

Vartia kommentoi Finnairin päätöstä ja Poliisihallituksen linjausta Twitterissä.

”Viranomainen pitää rikollisena sitä, että yritys tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden kantaa vastuuta toiminnasta syntyneistä päästöistä. Toivottavasti tämä osoittaa, kuinka absurdin asian kanssa olemme joutuneet Compensatessa painimaan kesästä asti”, hän tviittaa.

Useat poliitikot ihmettelevät Poliisihallituksen linjausta Twitterissä. Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö katsoo, että jos Poliisihallitus pitää tulkinnastaan kiinni, lakia on pikaisesti muutettava.

”On käsittämätöntä että krääsää voi kyllä ostaa vastikkeena rahankeräyslain mukaisesti, mutta ilmastohaittaa maapallolle ei voi kompensoida. Aikamoinen kerskakulutustalous”, Niinistö tviittaa.

”Poliisihallituksen tulkinta rahankeräyslaista on moraalisesti ja sisällöllisesti mieletön. Päästöjen kompensoinnissa ostetaan selvää vastiketta: hiilinieluja ja päästöleikkauksia kompensoimaan haittaa. Ei ’hyvää mieltä’. Maailman tulevaisuuden turvaaminen on hiton tärkeä vastike”, Niinistö jatkaa.

Helsingin apulaispormestari Sanna Vesikansan (vihr) erityisavustaja Heikki Sairanen liittyy ihmettelijöiden joukkoon.

”Tässä ei ole mitään tolkkua. Hallitus varmasti fiksaa tämän äkkiä. Eikö vaan?” Sairanen tviittaa.

Linjaus on herättänyt huomiota myös kokoomuksessa. Kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok) hämmästelee linjausta ja osoittaa sanansa suoraan sisäministeri Maria Ohisalolle (vihr) sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkoselle (vihr).

”Te johdatte sisäministeriötä ja ympäristöministeriötä. Teille nauretaan vielä 100 vuoden päästä ellei tässä päästä eteenpäin. ’Nyt on pakko???’ Jos aloittaisitte siitä, ettei aktiivisesti estettäisi ilmaston pelastamista!” Vartiainen tviittaa.

”Uskomatonta. Antero Vartiaan ja Compensateen kohdistuu samasta asiasta rikostutkinta.”

Myös kansanedustaja Elina Lepomäki (kok) kommentoi asiaa.

”Tämä sotii arkijärkeä ja yleistä kv-käytäntöä vastaan. EU:n ja YK:n ilmastopolitiikka perustuu ulkoisvaikutuksiin. Niiden kompensointi ei määritelmällisesti ole vastikkeetonta. Myös Antero Vartia joutuu hassaamaan aikaa tämän kummallisen tulkinnan vuoksi”, Lepomäki tviittaa.

Finnair liittää päästöhyvitykset lentolippuihin

Lopetettavan Push for change -palvelun kautta Finnairin asiakkaat ovat voineet ostaa biopolttoainetta tai tukea Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO:n identifioimaa Gold Standard -sertifioitua päästövähennysprojektia Mosambikissa.

Finnairin mukaan rahat ovat menneet lyhentämättöminä biopolttoaineostoihin ja päästövähennysprojektiin, jossa tuetaan polttoainetehokkaiden liesien käyttöä mosambikilaisperheissä. Liedet vähentävät Finnairin mukaan hiilidioksidipäästöjä ja metsäkatoa sekä parantavat ilmanlaatua.

”Tämä on ikävää asiakkaillemme, sillä kiinnostus hiilijalanjäljen pienentämiseen on ollut selvää, ja palvelu on kasvattanut suosiotaan kuukausi kuukaudelta,” sanoo Finnairin vastuullisuusjohtaja Anne Larilahti tiedotteessa.

”Yhteensä asiakkaamme ovat kompensoineet Push for change -palvelun kautta lähes 6 900 tonnia hiilidioksidia, ja olemme lentäneet asiakkaiden biopolttoaineostoilla jo kolme kaukolentoa San Franciscosta Helsinkiin.”

Finnair lupaa jatkossa tuoda päästöhyvitykset ja biopolttoaineet integroiduksi osaksi lentolipputarjontaansa.

”Asiakkaillamme on vahva halu tehdä vastuullisia valintoja, ja haluamme ottaa heidät jatkossakin mukaan lentojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Tavoitteenamme on pitkän aikavälin hiilineutraalius, ja siihen pääsemiseksi kaikkien panos on tarpeen”, Anne Larilahti toteaa.

