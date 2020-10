Koronaepidemian vuoksi asetetut ravintolarajoitukset puhuttivat eduskunnan kyselytunnilla torstaina. Voimassa oleva laki rajoittaa ravintoloiden toimintaa joka puolella maata ja erityyppisiä ravintoloita samoin perustein. Kaikkien ravintoloiden yöaukiolo on lyhennetty, kiihtymisvaiheessa olevilla alueille ravintolat joutuvat sulkemaan jo kello 23. Näillä alueilla ravintoloihin saa tulla vain puolet asiakkaista.

Aikaisemmin torstaina perustuslakivaliokunta edellytti lausunnossaan, että ”rajoitustoimista on säädettävä erityyppisten ravitsemisliikkeiden osalta eriytetysti siten, että rajoitukset ovat välttämättömiä juuri niissä yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi”. Valiokunta edellyttää myös, että laissa on säädettävä siitä, millä edellytyksillä ravitsemisliikkeen on lyhennettävä aukiolo- ja anniskeluaikaa.

Lisäksi perustuslakivaliokunta katsoi ravintolarajoituksia koskeneen esityksen osin perustuslain vastaiseksi todeten samalla valtioneuvoston soveltaneen väärin jo nykyistä rajoituslakia.

Perussuomalaisten kansanedustaja Veikko Vallin kysyi eduskunnassa suoraan, kuinka paljon altistumisia ja vahvistettuja koronatartuntoja ravintoloissa on ollut syksyn aikana. Hän huomautti sääntelyn johtavan konkurssiaaltoon ja työttömyyteen ravintola-alalla.

Kysymykseen vastanneen pääministerin sijaisen, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon (kesk) mukaan rajoitusten lähtökohtana on faktatieto siitä, että altistusketjuja ja tartuntoja on pystytty jäljittämään ravintolatiloihin.

”Me emme tietoisesti tai tahallaan halua tehdä päätöksiä, jotka kurjistuttavat yritysten tai kansalaisten elämää, mutta elämän ja terveyden suojelemiseksi on tehtävä päätöksiä, jotka muuttavat arkea”, Saarikko sanoi.

Saarikon mukaan perustuslakivaliokunnan lausunto otetaan huomioon ja ravintolarajoitusten ajatuksena on jatkossa keskittyä enemmän alueille, joissa tautitilanne on pahempi.

Hän korosti, että hallituksen tärkeimpiä tehtäviä tällä hetkellä on kolme. Ensimmäinen on koronan torjunta, toinen on Suomen kansantalouden ja suomalaisten työpaikkojen turvaaminen. Kolmas tehtävä on kaikkien suomalaisten ”pitäminen mukana tämän pitkittyneen ja erikoisen ajan keskellä”.

Kokoomuksen Juhana Vartiainen ihmetteli, miksi hallitus tuntuu reagoivan ravintoloiden ahdinkoon vasta perustuslakivaliokunnan lausuttua asiasta.

”Onko tarkoitus lamauttaa taloutta niin paljon, kuin perustuslaki sallii”, hän kysyi.

Saarikko vastasi suorin sanoin.

”Politiikassa väännetään aina, mutta itse vierastan motiivien kyseenalaistamista. En minäkään kyseenalaista opposition motiiveja, kun täällä esimerkiksi kuullaan, että ravintoloiden pitäisi olla läpi yön”, hän sanoi viitaten perussuomalaisten esillä pitämään ajatukseen ravintoloiden aukioloaikojen poistamisesta kokonaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ei ollut kyselytunnilla paikalla, koska hän edustaa Suomea EU:n huippukokouksessa Brysselissä.

