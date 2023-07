Tasavallan presidentti Sauli Niinistö arvioi Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin Suomen-vierailin kertovan siitä, että Yhdysvallat pitää pohjoista suhdetta ”varsin tärkeänä”. Biden vierailee Suomessa Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen huippukokouksessa 13. heinäkuuta 2023. Niinistöllä ja Bidenilla on lisäksi samana päivänä kahdenvälinen tapaaminen.

”Tällä muotilla on historiansa, 2013 tapasimme Ruotsissa, 2016 Washingtonissa ja otin jo vuoden 2021 puolella Ruotsin silloisen pääministerin kanssa puheeksi, että eiköhän olisi jo taas aika. Siihen tuli väliin sitten sota. Asia selvisi Yhdysvaltain presidentin kanssa viime vuoden lopulla ja tapaaminen oli sovittu tammikuun lopulla”, Niinistö kertoi mediatapaamisessaan sunnuntai-iltana.

Niinistöltä kysyttiin tiedotustilaisuudessa, mikä Suomen tuoreen pääministerin Petteri Orpon (kok) rooli kokouksessa on. Tasavallan presidentin kanslian mukaan presidentinlinnassa järjestettävään kokoukseen osallistuvat presidentti Niinistön ja presidentti Bidenin lisäksi Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson, Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre, Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ja Islannin pääministeri Katrín Jakobsdóttir. Orpoa tiedotteessa ei mainita.

”En osaa vielä sanoa, tapaako Biden Orpon. Tässä yritetään huomioida vieraat, jotka saattavat tuntea vähän omituiseksi sen, että yksi maa puhuu kahdella äänellä. Jos pääministeri Orpolla on haluja, katsotaan, onnistuisiko samanlainen järjestely kuin pääministeri Marinilla oli (Ukrainan presidentti Volodomyr) Zelenskyin kanssa”, presidentti vastasi.

”Olisi nyt hyvä, että Nato näyttää yhtenäisyytensä ja yksimielisyytensä”

Samalla viikolla järjestetään Naton huippukokous Vilnassa 11.-12. heinäkuuta. Niinistön mukaan Ukrainan kysymys on ”epäilemättä” huippukokouksen pääasia.

”Siinä tulee kaksi asiaa: Ukrainan monipuolisen tuen jatkaminen, erityisesti Naton ohjelmien jatkaminen Ukrainan tukemiseksi ja sen ohella Ruotsin jäsenyys varmasti nousee keskusteluun”, presidentti ennakoi.

Hän korostaa, että Pohjoismaat tukevat Ukrainaa tiellä kohti Natoa.

”Juuri tällä hetkellä on lähinnä Naton neuvostossa keskusteltu siitä, minkälainen yhteinen kanta voidaan saada aikaiseksi. Yhteistä kantaa pidetään senkin takia tärkeänä, että Suomen ja Ruotsin hakemuksen sirpaloituminen tietysti on herättänyt vähän kysymyksiä ja olisi nyt hyvä, että Nato näyttää yhtenäisyytensä ja yksimielisyytensä. Eräs tie on se, että Ukrainaa pyritään kaikin mahdollisin tavoin auttamaan Naton kriteerien täyttämisessä.”

Niinistö kertoi, että ”ainakin tämän hetken tietojen mukaan” Ruotsin osalta keskustelut Nato-jäsenyyden ratifioinnista jatkuvat ensi viikolla Suomen, Ruotsin ja Turkin kolmikannassa.

”Suomi on edelleen mukana, koska sellaisesta on sovittu, Suomen rooli Ruotsia tukeva.”

Niinistö pitää ”vähän yllättävänä” Unkarin ilmoitusta siitä, ettei maan parlamentti käsittelekään Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifiointia ennen kesätaukoa.

”Minun vakaa käsitykseni on se, että Unkari toimii aikalailla sen mukaan, kuin miten se on ilmaa Ankarassa haistellut”, presidentti sanoi.

