Al-Holin kysymyksessä ”on ollut perusteltua varautua kaikkiin mahdollisiin kehityskulkuihin”. Näin keskustan kansanedustaja Mikko Savola antoi keskustan tuen ulkoministeri Pekka Haavistolle (vihr) eduskunnan välikysymyskeskustelussa pitämässään ryhmäpuheenvuorossa.

”Peiliinkin on katsottava. Viestinnässä on ollut prosessin aikana parannettavaa ja myönnän, että asia on näyttänyt sekavalta ulospäin. On hyvä, että Eduskunta käy tässä salissa asiasta nyt perusteellisen keskustelun”, Savola totesi.

Keskustan oma tulkinta hallituksen al-Hol-linjauksesta on häilynyt, sillä ainakin kansanedustaja Mikko Kärnä on tulkinnut sen tarkoittavan, että Isis-äitejä ei tuoda Suomeen, jos Suojelupoliisi katsoo sen riskiksi turvallisuudelle.

Savola puolestaan on todennut, että hallituksen linjan mukaan aikuisten auttamiseen ei ole velvoitteita, vaan heidän osaltaan Suomeen tuomista harkitaan tapauskohtaisesti. Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan lasten turvallisuus on tässä harkinnassa ensisijainen asia, eli äitejäkin voidaan tuoda, jos lapsen edun toteutuminen voidaan turvata vain siten.

Savolan Twitter-viestin mukaan asia kuitenkin ratkaistaan ”Suomen turvallisuus ensin”. Tätä keskustelua hän jatkoi eduskunnassa.

”Valtiovallan tärkein tehtävä on Suomen ja suomalaisten turvallisuuden takaaminen”, hän linjasi.

”Viranomaiset pyrkivät kaikin käytössä olevin tiedoin ja toimin huolehtimaan Suomen ja suomalaisten turvallisuudesta. Tässä suojelupoliisin arvio [mahdollisista tulijoista] on kriittisen tärkeä. Tavoite on turvata kaikissa tilanteissa lapsen etu. Myös muut Pohjoismaat ovat onnistuneet kotiuttamaan ainoastaan lapsia leiriltä. Miksi ei sitten Suomi?”

Aivan selväksi keskustan linja ei tullut, sillä Savola korosti puheenvuorossaan sekä lasten oikeuksien etusijaa että Suomen turvallisuuden ensiarvoista tärkeyttä.

”Hallituksen periaatepäätöksen linja on selkeä. Tahtotila on auttaa lapsia”, Savola sanoi.

”Suomen perustuslaki ja kansainväliset sopimukset velvoittavat viranomaisia turvaamaan hengenvaarassa ja hädässä olevan lapsen perusoikeudet. Viranomaisten vastuulla on ollut selvittää se, miten leirillä olevia suomalaislapsia voitaisiin auttaa.”

LUE MYÖS:

Savolan loppukaneetin mukaan ”keskustan eduskuntaryhmä antaa tukensa hallituksen toimintalinjalle ja viranomaisten tärkeälle työlle turvata niin suomalaisten turvallisuus kuin lasten oikeudet”.

Keskustan mukaan terrorismilainsäädännön kiristämistä ja tarkentamista tulee jatkaa.

”Keskustan eduskuntaryhmä katsoo, että tällä vaalikaudella on laadittava lainsäädäntö, jonka mukaan terroristijärjestöön kuuluminen, sen avustaminen tai ihmisten rekrytoiminen siihen, ovat rikoksia. Ruotsissa vastaavanlainen lainsäädäntö on jo laadittu.”

LUE MYÖS: