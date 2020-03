Kuva: OUTI JÄRVINEN

Koronavirusepidemian kehittyessä maailmanlaajuiseksi kaikki valtiot joutuvat reagoimaan siihen tavalla tai toisella. Samalla paljastuvat erot eri modernien valtioiden välillä, erityisesti mitä tulee varallisuuteen.

Tämä taas vaikuttaa jokaisen ihmisen tilastollisiin mahdollisuuksiin selvitä koronaviruksesta.

Keskimäärin rikkaimmat maat voivat paremmin ostaa kansalaisilleen koronaviruspandemiassa tarvittavia välineitä tai tarvittaessa valjastaa tuotantolaitokset tekemään lisää. Kehittyneempien maiden terveydenhuoltojärjestelmät myös löytävät virustartunnat helpommin, jolloin myös havaittujen tapausten määrä nousee.

Mutta näissä maissa on myös enemmän kapasiteettia hoitaa ja eristää niin potilaita kuin riskiryhmiäkin.

Maan varallisuus ei yksin riitä koronavirustaistelussa. Täytyy myös olla kansalaisten puolella oleva järjestelmä.

Diktatuureille koronavirus antaa kultaisen tilaisuuden kiristää kontrollitoimia ja ihmisten valvontaa maassa. Kuinkahan moni toisinajattelija, poliitikko ja toimittaja tulee vielä sattumalta menehtymään koronaviruksen takia? Mitä kaikkia valvonta- ja eristystoimia sen varjolla saadaankaan luotua, joita tuskin koskaan kumotaan?

Mutta entäs ne, joilla ei ole valtiota tai järjestelmää turvanaan? Kauhistuttaa edes ajatella, mitä käy, kun koronavirus yltää Afrikan, Lähi-idän tai Etelä-Amerikan köyhimpiin kyliin.

Näiden alueiden tilanteen koko kauhua tuskin saadaan ikinä selville, sillä niissä ei ole järjestelmää, joka edes tilastoisi tapaukset. Tarvittavasta koronavirustestikapasiteetista nyt puhumattakaan.

Täysin lohduton tilanne tulee olemaan miljoonille pakolaisleireillä asuville ihmisille, joiden suojaamista virukselta kukaan tuskin edes miettii tällä hetkellä.

Kun koronavirus vihdoin leviää leireille asti, ei monella ole käytännössä mitään henkiinjäämismahdollisuuksia.

Muutaman tunnin lentomatkan päässä täältä Hongkongista, vaikkapa Kambodżassa tai Myanmarissa, on ikäisiäni toimittajia. Olen varma, että omat tilastolliset mahdollisuuteni ensinnäkin välttää ja toisekseen selvitä koronaviruksesta heihin verrattuna ovat moninkertaiset.

Ajatusleikin tekee entistä raaemmaksi se, että eri vähemmän kehittyneistä Aasian maista olisi varmasti tulossa pilvin pimein ihmisiä Hongkongiin työviisumia perässä. Suurimmalle osalle näistä hakijoista työviisumia kuitenkaan tuskin ikinä myönnetään, kun taas minut suorastaan houkuteltiin kaupunkiin stipendeillä ja nopeasti myönnettävillä työluvilla.

En ansainnut parempaa asemaa tässä pelissä sillä, että olisin millään tavalla heitä arvokkaampi tai tärkeämpi. Päinvastoin. Satun vain olemaan kotoisin kehittyneestä länsimaasta.

Tilanne, jossa lähtömaa parantaa mahdollisuuksia koronasta selviämiseen, ei sinänsä eroa normaalista. Tilanne on ollut sama ennen koronavirusta ja tulee olemaan sen jälkeenkin.

Jatkuvasti eri puolilta maailmaa päivittyvät koronavirustartuntaluvut kuitenkin tulevat paljastamaan kouriintuntuvasti, miten suuria erot todellisuudessa ovat.

On selvää, että Suomen viranomaiset epäonnistuivat koronavirustilanteessa. Muiden maiden terveydenhuoltojärjestelmien haavoittuvuudet ja siitä johtuneet riskit tuotiin myös kotimaahan lennätettyjen ihmisten mukana ja levitettiin ympäri maata, kun maahan palaavia ei asetettu karanteeniin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä lentokentistä vastaavan Finavian johdossa on osattava kysyä vaikeita sisäisiä johdon asemaan liittyviä kysymyksiä. Ja mikä vastuu sotkusta on ollut Suomen rajoista vastaavalla, melko hiljaa aiheesta pysytelleellä sisäministeri Maria Ohisalolla?

Kaikesta huolimatta Suomi on ainakin toistaiseksi tilastollisesti aika hyvä paikka olla juuri nyt. Apua on ylipäätään tarjolla, koska järjestelmämme ja taloutemme sen mahdollistavat. Kriittiseen hoitoon pääsy on mahdollista kaikille, eikä se vie ketään konkurssiin. Monien koronakriisintorunnassa tarvittavien varusteiden saamiseksi Suomessa voitiin avata varmuusvarastojen ovet.

Kun koronaviruksen hirvittävät talousvaikutukset ryhtyvät näkymään reaalitaloudessa pienyritysten konkursseina ja massatyöttömyytenä, voi silloinkin kääntyä järjestelmän puoleen.

Siinäkin vaiheessa, kun valtio joutuu luultavasti ottamaan entistä enemmän valtionvelkaa kaiken tämän kattaakseen, annetaan sitä Suomelle montaa muuta maata mieluummin ja paremmilla ehdoilla.

Ero on pökerryttävän suuri verrattuna tilanteeseen, mihin merkittävä osa maailman ihmisistä tulee joutumaan. Aika hyvä sijoitus verorahoille.