Helsinki-Vantaan lentokentällä on elokuussa tehty 2 000 koronatestiä, joista tartuntoja on löydetty 10, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Lasse Ilkka ministeriön järjestämässä tiedotustilaisuudessa keskiviikkona iltapäivällä.

Lentokentällä avattiin terveyspiste 3. elokuuta. Koska kenttä sijaitsee Vantaalla, koronaviruksen torjunnasta vastaa Vantaan kaupunki.

Elokuun aikana Helsinki-Vantaalla on tehty 30–80 koronatestiä päivässä, sanoo Vantaan sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö. Hän kertoo, että esimerkiksi kaikki Romaniasta saapuneiden lentojen matkustajat on pyritty testaamaan. Matkustajista suurin osa on suostunut vapaaehtoiseen testiin.

Romaniasta tulleita on Aronkydön mukaan testattu 350, joista kahdella on todettu koronavirustartunta. Aronkytö jatkaa, että terveysneuvonta päättää aina maanantaisin, mitkä koneet viikolla testataan. Esimerkiksi nyt keskiviikkona testataan matkustajia Frankfurtista ja Malagasta tulevilta lennoilta sekä huomenna Istanbulista. Testejä voidaan tehdä kaksi tai kolme kertaa yhtä paljon kuin nyt, jos epidemiatilanne maailmalla heikkenee tai lentoliikenne riskimaista Suomeen vilkastuu.

Toistaiseksi pakkotestausta tai viranomaisten määräämiä karanteeneja ei Helsinki-Vantaalla aiota Aronkydön mukaan ottaa käyttöön. Hän sanoo, että tiukemmat toimet edellyttäisivät suositusta sosiaali- ja terveysministeriöltä tai aluehallintovirastolta.

Aronkytö pitää erikoisena uutisissakin esiintyneitä väitteitä terveysneuvonnan ja koronatestauksen huomaamattomuudesta. ”Siitä ei ole mahdollista kävellä ohi. Siellä on kahden miehen kokoisia kylttejä”, Aronkytö sanoo.