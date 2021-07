Euroopan komission keskiviikkona esittelemä Fit for 55 -paketti antoi suuntaviivat siihen, kuinka Euroopan unionin ilmasto- ja energiaremontti tehdään.

Komissio esitti muutoksia esimerkiksi uusiutuvaa energiaa, energiatehokkuutta ja energiaverotusta koskeviin direktiiveihin.

Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä kuvailee komission pakettia todella merkittäväksi. Se määrittää sitä, kuinka ilmastopolitiikkaa toimeenpannaan EU:ssa.

”Suomessa ajatellaan, että päästöt vähenevät Suomen hallituksen toimilla, vaikka ne vähenevät yritysten investoinneilla puhtaaseen energiaan ja teknologiaan.”

”Energiamaailmassa on käynnissä valtava teknologinen murros. Fit for 55 antaa puitteet sille, miten rakennamme ilmastoneutraalin energiajärjestelmän nykyisen päälle”, Leskelä sanoo.

Hänen mielestään Fit for 55 -paketti on välttämätön työkalu, jonka avulla EU tekee oman osansa ilmastonmuutoksen torjunnasta Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen totesi keskiviikkona, että Euroopassa on jo olemassa investointi-instrumentit ja vaadittava teknologia energiamurroksen toteuttamiseen. Leskelä on tästä samaa mieltä.

”Isossa kuvassa tämä murros on mahdollinen ja tehtävissä, eikä se ole kustannuksiltaan kohtuuton. Tämä on investointi siihen, että meillä on entistä kilpailukykyisempi ja paremmin voiva Eurooppa ja Suomi.”

Leskelän mielestä yhteiskunnallisessa keskustelussa korostuu aivan liikaa se, mitä energiamurros maksaa. Hänen mielestään Suomessa kannattaisi keskittyä siihen, miten murroksen avulla luodaan 2030-luvun työpaikat ja vientituotteet.

”Pitää hylätä kaikki puheet siitä, että meidän elintasomme romuttuu tai meidän pitää mennä maakuoppaan asumaan. Kuva on päinvastainen. Tämä paketti on täynnä huikeita mahdollisuuksia. Ei ole kyse siitä, kuka uhraa eniten, vaan siitä, miten murros toimeenpannaan siten, että se palvelee hyvinvoinnin kehitystä.”

Leskelä on kuitenkin huolissaan siitä, että paketissa on turhan yksityiskohtaisen ja päällekkäisen sääntelyn vaara. Hän näkee siinä ”keskusjohtoisen suunnitelmatalouden” piirteitä.

Leskelä on sitä mieltä, että mitä yksityiskohtaisemmaksi yhteinen sääntely menee, sitä hankalammaksi sen toimeenpano käy, sillä eri maissa on erilaiset olosuhteet. Hän antaa esimerkin:

”Bioenergian kestävyyskriteereissä halutaan määritellä, mikä on runkopuuta ja mihin sitä voi käyttää. EU:ssa on erilaisia metsiä ja metsätalouksia, ja siksi on tarpeetonta tehdä Brysselissä yksityiskohtaista sääntelyä. Pitäisi asettaa tavoitteita, mutta jättää jäsenmaille toimintatilaa.”

Leskelän mukaan vielä on liian aikaista sanoa, vaikuttaako bioenergian kestävyyskriteereiden tiukentuminen puuraaka-aineen saatavuuteen. EU-komissio haluaisi esimerkiksi kieltää ”laadukkaan runkopuun” polton energiakäytössä.

”Kun puhutaan tukkipuun kaltaisesta arvokkaasta raaka-aineesta, niin eihän sitä kukaan energiaksi polta, jollei se ei ole mennyt pilalle tai jos sitä ei ole järjetön matka kuljettaa”, Leskelä sanoo.