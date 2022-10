Työelämässä on syksyn myötä alettu puhua quiet quittingistä. Se tarkoittaa, että ihminen päättää rajata jyrkästi työntekoaan niin, että tekee töissä vain vaaditun minimimäärän, eikä suostu ponnistelemaan yli odotusten. Työsähköposteja ei lueta iltaisin, eikä työhön liittyviä asioita ajatella työn ulkopuolella. Aihe on suosittu esimerkiksi sosiaalisen median keskusteluissa.

”Nuoret enemmän tiedostavat hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyviä asioita. Työelämä mielletään raadolliseksi, on paljon multitaskingia ja kova tahti ja ihmiset palavat loppuun. Tämä on vastaliike sille, halutaan laittaa omia rajoja”, sanoo rekrytointiyritys aTalentin toimitusjohtaja Niklas Huotari .

Pitääkö työtä kohtaan kokea intohimoa?

Pitääkö töissä aina ylittää odotukset ja tuntea intohimoa työhön, vai riittääkö se, että tekee vaaditun minimin?

”Ei työnantajan pitäisi odottaa, että työ on kaikille intohimo, se on vähän vaarallinenkin ajatus. On hyvä, jos jotkut suhtautuvat intohimoisesti työhön, mutta se ei saa olla vaatimus. Riittää, että tekee huolella ne asiat, joista on sovittu”, sanoo Ilmarisen asiantuntijapsykologi Simo Levanto .

Niklas Huotarin mukaan myös työntekijä, joka ei koe intohimoa työhönsä, voi olla erinomainen työssään. ”Olen nähnyt erinomaisia työntekijöitä, jotka suhtautuvat työhön puhtaasti välineenä. He hoitavat homman kunnolla, mutta näkevät elämän prioriteettien olevan aivan muualla”, sanoo Huotari.

Levannon mukaan työpaikoilla pitäisi huomioida ihmisten erilaiset suhtautumistavat työhön. Monelle voi kuitenkin olla vaikea tunnustaa työpaikalla, että työhön suhtaudutaan vähemmän intohimoisesti, uskoo Huotari.

”Ihmiset pitävät vähän kulissia yllä, että ovat työssä täysillä mukana vähän enemmän kuin oikeasti ovatkaan, koska he ajattelevat, että heidän asemansa vaatii sen. Vaatii esimerkkiä johtajilta, että kerrotaan avoimesti, miten eri tavoin työhön suhtaudutaan. Kulissit pitää repiä alas”, sanoo Huotari.