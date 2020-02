Saksan ampujan vaikuttimeksi on varmistumassa äärioikeistolainen motiivi. Esimerkiksi Deutche Welle -lehden (DW) mukaan syyttäjät tutkivat parhaillaan äärioikeistolaista motiivia Hanaun välikohtausten taustalla. Tapausta tutkitaan terroritekona.

Lehden mukaan poliisit tutkivat tunnustuskirjettä ja videota, jotka liittyvät kahdessa vesipiippukahvilassa tapahtuneisiin ampumisiin. Välikohtaukset sattuivat alkaen kymmenen aikaan eilen illalla.

Kahdessa ampumisessa kuoli yhteensä yhdeksän ihmistä. Lisäksi neljä loukkaantui. Uhrien joukossa on DW:n mukaan viisi Turkin kansalaista. Asiasta on raportoinut Turkin suurlähetystö Berliinissä.

Epäilty tekijä löytyi myöhemmin kodistaan kuolleena. Lisäksi asunnosta löytyi tämän äiti.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen toteaa Twitterissä, että ”muukalaisvihalla ja rasismilla ei ole sijaa Euroopassa”. Hänen mukaansa Hanaun kauhistuttava teko sotii perustavanlaatuisesti kaikkia EU:lle merkityksellisiä arvoja vastaan.

Myös liittokansleri Angela Merkel on kommentoinut ampumisia lyhyesti. Hän puhui lausunnossaan rasismista. DW:n mukaan Merkel kutsui rasismia ja vihaa yhteiskunnan ”myrkyksi” ja totesi, että hyökkääjällä on tulkittu olevan äärioikeistolainen ja rasistinen motiivi, vaikka vielä on liian aikaista sanoa, mikä on välikohtauksen tausta.

On selvää, että tapaus on järkyttänyt koko Saksaa. Berliinissä järjestetään äärioikeiston vastainen mielenosoitus paikallista aikaa iltakuudelta.

Saksan ulkoministeri Heiko Maas toteaa Twitterissä, että jos epäilyt osoittautuivat todeksi, Hanaun järkyttävä rikos on jo kolmas äärioikeistolainen murhaisku Saksassa vuoden sisällä. Hänen mukaansa ”oikeistoterrorismi on jälleen uhka Saksalle ja demokratian on noustava vapauden vihollisia vastaan”. Hän luonnehtii oikeistoterrorismia ”yksinkertaisesti sietämättömäksi”.

Bild-lehden mukaan yksi uhreista oli 35-vuotias kahden lapsen äiti, joka oli Bildin mukaan raskaana.

