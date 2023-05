Tampereen kaupunginvaltuusto valitsi maanantaina kokouksessaan Tampereen uudeksi pormestariksi Kalervo Kummolan (kok). Hän seuraa tehtävässään Anna-Kaisa Ikosta, joka valittiin huhtikuussa kokoomuksen listoilta kansanedustajaksi.

Kummola oli viime kuntavaaleissa 2021 kokoomuksen toinen pormestariehdokas, mutta hävisi kilpailun Ikoselle.

77-vuotias tuore pormestari tunnetaan pitkän linjan jääkiekkovaikuttajana, ja hän toimi Jääkiekkoliiton puheenjohtajana vuosina 1997–2016. Vuosina 1999–2003 hän oli kokoomuksen kansanedustaja. Tampereen kunnallispolitiikassa Kummola on ollut mukana 1980-luvun lopulta lähtien, ja viime vuonna pidetyissä aluevaaleissa hän nousi Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon.

Kummolan mukaan Tampereen on jatkossakin oltava ”mahdollisuuksien kaupunki, joka avaa ovia kasvulle, yrittämiselle ja työpaikkojen syntymiselle”.

”Jotta Tampere säilyttää taikansa, tarvitsemme entistä enemmän kansainvälisyyttä, hyviä liikenneyhteyksiä, korkeaa osaamista sekä yrityksiä”, uusi pormestari totesi linjapuheessaan.

”Kaupunkiympäristön rohkeaa kehittämistä on jatkettava samalla, kun huomiota kiinnitetään asuinpaikkojen turvallisuuteen ja viihtyvyyteen. Kaupungin taloudesta on huolehdittava ja tavoitteena on oltava tasapainoinen talous jatkossakin.”

Kummolan mukaan ensisijaisesti tulee pitää huolta lapsista, nuorista ja ikäihmisistä. Hyvinvoinnin edistämistä, kattavaa kouluverkostoa sekä haasteiden ja ongelmien ennaltaehkäisyä tulee hänen mukaansa ”ylläpitää jatkossakin”.

