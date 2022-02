Venäjän hyökkäys näyttää etenevän Ukrainan ytimessä. Ukrainan puolustusministeriö vahvisti perjantaina aamupäivällä Twitter-tilillään, että Venäjän joukkoja on päässyt tunkeutumaan pääkaupunki Kiovaan, jonka saartamista tai haltuunottoa pidetään nyt Venäjän päätavoitteena.

Ukrainan puolustusministeriön mukaan ”vihollinen” on Obolonin alueella noin yhdeksän kilometriä pohjoiseen Ukrainan parlamentista eli Kiovan keskustasta, muun muassa BBC kertoo.

Ministeriö kehottaa kansalaisia tekemään Molotovin koktaileja taistellakseen vastaan, mutta toisaalta pysymään kodeissaan, jos eivät osallistu taisteluihin.

Kansainvälisen median mukaan sosiaalisessa mediassa on julkaistu videoita, joissa venäläiset tankit vaikuttavat liikkuvan Obolonin alueella. Videoista kertovat mm. BBC ja Politico.

Tarkkoja tietoja venäläisjoukkojen määrästä Kiovassa ei kansainvälisessä mediassa ole.

Kiovan seudulla on käyty kiivasta taistelua muun muassa Antonovin/Hostomelin lentokentän hallinnasta. Perjantaiaamusta kaupungissa on kuultu räjähdyksiä ja se on ollut ohjusiskujen kohteena, CNN kertoo.

Ukrainan mukaan Venäjä on pommittanut 33 siviilikohdetta Ukrainassa viimeisen vuorokauden aikana, vaikka se väittää iskevänsä vain sotilaskohteisiin.

Ukrainan armeija kertoi perjantaina, että se on kyennyt estämään venäläisten etenemisen maan pohjoisosissa Tšernihivin alueella. Tšernihiv sijaitsee Kiovasta pohjoiseen.

