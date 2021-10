Pääministeripuolue sdp ei kannata eläkeindeksin muuttamista, linjaa sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin.

Hän kommentoi asiaa saapuessaan EU:n valtiojohtajien kokoukseen torstaina.

Sdp:n ryhmän 40 kansanedustajasta 23 jätti viikko sitten kirjallisen kysymyksen pienempien työeläkkeiden nostamisesta, mikä voitaisiin rahoittaa eläkerahastojen tuottoihin kajoamalla. Kysyjät halusivat selvittää, milloin käynnistetään hallitusohjelmaan kirjattu kolmikantainen selvitys keinoista, joilla voidaan nostaa alle 1 400 euron suuruisia työeläkkeitä nettomääräisesti 100 eurolla.

Silloinen pääministeri Antti Rinne (sd) lupasi vuonna 2018 paljon puhutun vappusatasen, eli sadan euron korotuksen alle 1400 euron eläkkeisiin. Sittemmin kansaneläke on noussut noin 34 eurolla kuukaudessa ja takuueläke 50 eurolla kuukaudessa, mutta ”vappusatasen” loppuosa on jäänyt toteuttamatta.

Kirjallisessa kysymyksessä tiedusteltiin lisäksi, voitaisiinko samalla selvittää ”taitetun indeksin” korvaamista työeläkeindeksillä.

Asia on ollut julkisuudessa esillä erityisesti sdp:n konkarikansanedustajan Kimmo Kiljusen ajamana, mutta erityistä huomiota on herättänyt se, että myös sdp:n varapuheenjohtajat Niina Malm ja Matias Mäkynen ovat allekirjoittajien joukossa.

Kiljusen johdolla tehty kirjallinen kysymys ja siinä esitetyt väitteet ovat saaneet osakseen laajaa arvostelua ja kritiikkiä on esitetty myös puolueen omista riveistä.

Puoluejohtaja Marinin mukaan sdp:n kanta on selvä.

”Puolueen näkemys tähän kysymykseen on hyvin selkeä. Meille on tärkeää se, että pienituloisten eläkeläisten asemaa voidaan parantaa. Siksi hallitus on tehnyt päätöksiä, joissa pienimpiä eläkkeitä on korotettu”, Marin sanoi saapuessaan huippukokoukseen.

”Toisaalta meillä on myös selkeä puoluekokouslinjaus eläkeindeksistä. Me emme kannata sen muuttamista. Tietenkin puolue ja sen johto toimivat puoluekokouslinjausten mukaisesti.”