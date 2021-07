Wembley Parkissa on ollut yksi Britannian suurimmista uudelleenrakentamis- ja kehittämisohjelmista, johon on käytetty 19 vuoden aikana lähes kolme miljardia puntaa, kertoo kiinteistösijoittaja Quintain.

Wembleyn yleisömäärä oli jalkapallon EM-kisojen alkulohkon otteluissa 22 500 eli neljännes stadionin 90 000 paikan kapasiteetista. Määrä oli tuplattu Saksa-Englanti -neljännesvälierään, ja välierissä ja loppuottelussa katsomosta täyttyy kaksi kolmasosaa 60 000 fanin voimin.

Päätöstä on perusteltu sillä, että ottelut ovat virallisia pilottitapahtumia. Katsomoon pääsyn edellytys on negatiivinen testitulos tai rokotussuoja.

Eräissä urheilu- ja kulttuuritapahtumissa on jo aiemmin tutkittu yleisöä, eikä koronan ole havaittu levinneen kontrolloimattomasti. Euro 2020 -ottelut ovat suurimpia yleisötapahtumia yli 15 kuukauteen.

Iso yleisömäärä on saanut kritiikkiä, sillä koronaan sairastuneiden luvut ovat olleet nopeassa nousussa viime viikkoina. Arvostelijat kysyvät, millaisen viestin muulle väestölle lähettävät lähellä toisiaan olevat innostuneet väkijoukot.

Huolta on aiheuttanut myös se, että Britannian hallitus aikoo päästää maahan ohi normaalien karanteenimääräysten noin 2 500 vip-vierasta. Joukossa on Euroopan jalkapalloliitto Uefan, Kansainvälisen jalkapalloliitto Fifan ja sponsoreiden edustajia.

Pääministeri Boris Johnsonin tiedotuksen mukaan ryhmää koskisivat tiukat rajoitukset, he asuisivat tietyissä hotelleissa ja liikkuisivat erityiskuljetuksilla.

Ympärille kasvoi uusi kaupunginosa

Nykyinen Wembleyn stadion mittavine kaarineen valmistui vuonna 2007 useiden hidastusten jälkeen. Vanhan, kaksoistornien koristaman stadionin purku saatiin päätökseen vuonna 2003.

Stadionin omistaja on Englannin jalkapalloliitto FA, mutta ympäröivän alueen eli Wembley Parkin omistaja on kiinteistösijoitus- ja kehitysyhtiö Quintain.

”Wembley Parkissa on ollut yksi Britannian suurimmista uudelleenrakentamis- ja kehittämisohjelmista, johon on käytetty 19 vuoden aikana lähes kolme miljardia puntaa”, Quintainin toimitusjohtaja James Saunders kertoi kirjeenvaihtajille verkkotiedotustilaisuudessa.

Vanha Wembley Park oli huonoon kuntoon päässyttä aluetta teollisine varastoineen. Ottelu- ja tapahtumapäivinä alue vilkastui, mutta muuten siellä oli hyvin vähän taloudellista toimintaa.

Viime vuosina Wembley Parkiin on noussut uusi kaupunginosa kerrostaloineen, joista poikkeuksellisen suurin osa on varattu vuokra-asunnoiksi. Alueelle on tullut kauppoja, ravintoloita, katuruoka- ja viihderakennus Boxpark.

Kulttuurille on uusi teatteri, taiteilijoiden studiota, ja sinfoniaorkesteri Royal Philharmonic Orchestra muuttaa päämajansa sinne.

Historiallinen konserttipaikka Wembley Arena on kunnostettu ja sen vieressä on Hollywoodin tyylin ”Square of Fame”. Monien kuuluisuuksien, kuten Madonnan ja Dolly Partonin, kädenjäljet on painettu aukion pronssilaattoihin.

EM-kisat vilkastuttavat taloutta

Koronapandemia on vaikuttanut Wembley Parkin yritysten toimintaan ja kulttuuriohjelman järjestämiseen, mutta ei yhtä paljon kuin Lontoon keskustassa.

”Meillä on laajoja kävelykatuja ja aukioita, mikä on toiminut eduksemme. Olemme voineet viedä toimintoja ulkotiloihin tavallistakin enemmän. Kun otteluita ei ole, stadionille johtava Olympic Way on muutettu ulkoilmakohteeksi, jossa ihmiset voivat syödä turvaväliä pitäen”, Quintainin markkinointipäällikkö Claudio Giambrone kertoi.

Euro 2020 -kisavieraat paikkaavat menetyksiä, joita pandemian vuoksi on koettu. Quintainissa odotetaan myös, että kisojen tuoma kansainvälinen julkisuus nostaa Wembleyn profiilia.

Elävöitystä. Wembleyn stadionia ympäröivällä alueella oli ennen uudelleenkehittämistä vuosittain neljä miljoonaa kävijää, ja nyt siellä käy yli 16,4 miljoonaa ihmistä. Kuva: High Level Photography Ltd

”Tapahtumapäivien turismilla on suuri vaikutus paikalliselle alueelle ja laajemmin Lontoon taloudelle, hotelleille, ravintoloille ja vähittäiskaupalle”, toimitusjohtaja Saunders arvioi.

Hän on havainnut, että näissä EM-kisoissa monet tunnetut brändit eivät ole investoineet yhtä paljon rahaa kuin aiemmin jalkapalloyleisöön. Wembley Parkissa ei ole faneille erityistä tapahtuma-aluetta, mihin päätökseen korona on vaikuttanut.

”Britannialle näiden kisojen saaminen on hieno osoitus siitä, että olemme hyvällä tiellä kohti toipumista”, Saunders sanoi.